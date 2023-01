Les lunettes intelligentes qui traduisent vos conversations en temps réel arrivent !

Avec ses RayNeo X2, TCL propose aujourd’hui un nouveau produit audacieux et très prometteur sur le marché des lunettes intelligentes. En intégrant notamment un traducteur universel, vos lunettes vous permettront bientôt de comprendre une conversation dans n’importe quelle langue grâce aux transcriptions de la conversation s’affichant sur les lentilles de vos lunettes.

On est encore loin des technologies utilisées par les humains sur Pandora dans Avatar 2 mais il faut bien le reconnaître, la science-fiction nous rattrape petit à petit. Le constructeur chinois TCL a récemment présenté à la Consumer Electronics Show de Las Vegas un nouveau modèle de ses lunettes intelligentes à réalité virtuelle. Grâce à une très performante puce Snapdragon XR2 de Qualcomm embarquée à bord des montures, les utilisateurs pourront prendre part à une conversation dans n’importe quelle langue.

Les Lunettes TCL arrivent, et elles règlent vos problèmes de traduction © TCL

Le traducteur universel intégré aux lunettes permettra d’afficher, sur les lentilles pourvues d’écrans MicroLed la transcription de la conversation dans la langue de votre choix. Les premiers tests ont permis aux journalistes présents à Las Vegas de comprendre parfaitement une conversation en chinois. Le seul problème réside dans la praticité et l’esthétique de ces montures.

Des idées prometteuses mais un look qui a du mal à convaincre

Très comparable à des lunettes 3D aux branches démesurément grandes (et relativement lourdes), vous ne risquez pas de passer inaperçu. Les différents boutons tactiles présents sur les branches permettent de faire défiler les diverses fonctionnalités que cachent ces nouvelles lunettes intelligentes. Elles embarquent également une caméra permettant aux utilisateurs de prendre facilement et rapidement des clichés, mais qui rendent le produit encore moins discret.

Cependant les technologies embarquées pourraient s’avérer très intéressantes. Les écrans MicroLED intégrés aux lentilles sont de très bonnes factures et permettent un rendu final très convaincant. Un GPS intelligent permettra également d’être guidé à travers une ville ou une route sans avoir à sortir son téléphone de sa poche. Vous pourrez également décider si vous désirez afficher ou non vos appels, messages et notifications sous vos yeux – littéralement. Enfin, vous pourrez également écouter de la musique sans que personne ne s’en aperçoive grâce aux hauts parleurs intégrés aux branches. Bref ces RayNeo X2 de TCL sont très prometteuses. Un dernier effort à faire sur l’esthétique suffirait à nous convaincre.

Source : engadget.com