Avec les lunettes AR Engo-1, les sportifs peuvent suivre leurs performances en temps réel

La technologie ActiveLook est un alliée de choix pour les sportifs (Crédits : MICROOLED)

Nous entrons progressivement dans l’ère des lunettes connectées. Parmi les principaux acteurs, on retrouve notamment Facebook et ses Ray-Ban Stories mais aussi Xiaomi qui a présenté son prototype de lunettes intelligentes capables de traduire du texte en temps réel. Sur ce segment encore juvénile, certaines entreprises visent tout particulièrement les sportifs soucieux d’améliorer leurs performances. Lors du CES 2022, la société grenobloise Microoled a notamment présenté sa technologie ActiveLook dont la plateforme NexT permet aux constructeurs de lunettes d’intégrer la réalité augmentée sur leurs montures.

Concrètement, les lunettes compatibles peuvent projeter un mini écran qui distillera des informations cruciales pour un athlète. Quel itinéraire doit-il emprunter ? À quelle vitesse avance-t-il ? Quel est le niveau de sa fréquence cardiaque ? Autant de questions auxquelles l’écran AMOLED monochrome pourra répondre. Le tout sans encombrer la vue du sportif grâce à l’affichage « tête haute ».

La technologie ActiveLook permet aux sportifs d’avoir accès à des informations cruciales

Parmi les points notables, on notera notamment la possibilité de personnaliser l’affichage des informations contextuelles, de la fréquence cardiaque au temps écoulé en passant par la vitesse, la puissance, la distance réalisée ou encore le dénivelé et le temps écoulé. « Ainsi lorsque le sportif roule dans un peloton, s’entraîne en groupe ou attaque des pentes difficiles et des virages serrés, les données dont il a besoin sont projetées discrètement, ce qui lui fait gagner du temps et lui permet de se concentrer sur son parcours », souligne l’entreprise.

La technologie est notamment compatible avec les lunettes Engo-1. Poids plume (42 grammes) et d’une grande solidité, elles bénéficient d’une autonomie de douze heures grâce à la plateforme NexT. En outre, les Engo-1 peuvent notamment se connecter à l’application ActiveLook via le Bluetooth à basse consommation. Celle-ci est disponible sur iOS, Android, smartwatches ou encore sur les compteurs vélos. Un bon point également pour son système de branches fines ajustables à souhait afin d’épouser au mieux la forme de votre visage.

Les lunettes AR Engo-1

Chose appréciable, les lunettes sont affublées de verres photochromiques qui s’adaptent aux variations de luminosité ambiante. Outre une clarté accrue, elles offrent aussi une protection UV totale, promet Engo.