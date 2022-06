Meta : Mark Zuckerberg présente 4 prototypes de casques VR

Mark Zuckerberg a présenté en vidéo 4 prototypes de casques VR sur lesquels Meta travaille. Selon lui, les écrans de ces casques sont « aussi vifs et réalistes que le monde physique ».

Meta vient enfin de donner des nouvelles du développement des casques de réalité virtuelle. Dans une courte vidéo postée sur son compte Facebook, Mark Zuckerberg présente 4 prototypes de casques VR sur lesquels Meta travaille actuellement. Les trois premiers prototypes se concentrent chacun sur une fonctionnalité spécifique tandis que le quatrième est plutôt destiné au gaming.

Le prototype Holocake 2 pour jouer aux jeux vidéo – Crédit : Mark Zuckerberg / Facebook

Dès le début de la vidéo, Mark Zuckerberg a déclaré que les écrans de ces casques VR sont « aussi vifs et réalistes que le monde physique ». En effet, l’objectif de Meta est de rendre la réalité virtuelle aussi réaliste que possible. La société a d’ailleurs récemment partagé quelques vidéos sur l’utilisation des casques VR dans la vraie vie, notamment pour suivre des formations chirurgicales virtuelles.

Les prototypes de Meta sont des expérimentations pour préparer un casque compact regroupant ces technologies

Les prototypes de Meta visent à améliorer la profondeur focale et la distorsion optique et à prendre en charge le HDR. Les trois premiers casques présentés par Mark Zuckerberg ne sont pas des produits individuels qui seront commercialisés, mais plutôt des produits d’expérimentation pour développer et préparer les technologies de la réalité virtuelle.

Le premier prototype s’appelle « Butterscotch ». Il améliore la résolution des casques VR en permettant à l’utilisateur de lire les plus petites lettres sur le tableau de Snellen grâce à une vision de 20/20. L’utilisateur n’a donc pas besoin de porter des lunettes avec ce prototype. D’ailleurs, Meta a repoussé le lancement commercial de ses lunettes de réalité augmentée qui était prévu pour 2024.

Meta affirme avoir créé le premier casque VR compatible HDR

Le deuxième prototype montré par Mark Zuckerberg est spécialisé dans la profondeur focale. Il permet à l’utilisateur de faire la mise au point sur n’importe quel objet virtuel à proximité ou éloigné. Ce casque utilise le suivi oculaire avec une optique varifocale pour donner une sensation de profondeur. Comme Mark Zuckerberg l’a expliqué, « en réalité virtuelle et en réalité augmentée, vous devez pouvoir vous concentrer sur des éléments très proches et très éloignés de vous ».

Ensuite, le troisième prototype surnommé « Starburst » est, selon Meta, le premier casque VR à prendre en charge le HDR. Son écran peut offrir jusqu’à 20 000 nits. C’est bien plus lumineux que les écrans des smartphones, ordinateurs et moniteurs.

Enfin, Mark Zuckerberg a présenté le casque « Holocake 2 » déjà capable de faire tourner des jeux PC en réalité virtuelle. Il est équipé d’écrans holographiques, mais le PDG de Meta n’a pas donné plus de détails sur son fonctionnement. En tout cas, nous n’avons pas encore de nouvelles sur le fameux Project Cambria attendu pour cette année. Celui-ci ne devrait cependant pas être destiné aux jeux vidéo. Project Cambria est le premier modèle d’une gamme de casques VR que Meta prépare.

Source : Digital Trends