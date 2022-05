Les nouveaux PC portables gamer Legion de Lenovo adoptent le format 16 pouces en QHD, avec Mini LED et jusqu’à 240 Hz !

Les nouveaux PC portables Gamer de Lenovo ne font pas dans la demie mesure : écran IPS QHD de 16 pouces, avec en option un rétro éclairage Mini LED ou une fréquence variable entre 165 et 240 Hz, puces Intel et AMD de dernières générations, Webcam Full HD, etc.

La septième génération des PC portables gamer Legion de Lenovo est sur le point de faire son apparition dans les boutiques (à partir de juin). Elle comprend quatre configurations, Legion 7, Legion 7i, Legion Slim 7 et Legion Slim 7i, qui ont toutes un point commun : leur écran IPS de 16 pouces, au format 16:10 et qui supporte une définition QHD (2560 x 1600 pixels).

Selon les modèles, ce dernier supporte une fréquence de rafraichissement fixe de 165 Hz, ou variable comprise entre 165 et 240 Hz ! L’affichage est certifié Dolby Vision et supporte les technologies G-Sync (Nvidia) ou FreeSync (AMD).

Lenovo Legion 7 – Crédit : Lenovo

Comme à son habitude, Lenovo ne fait pas de favoritisme entre les deux fondeurs : les PC portables Legion 7i et Slim 7i sont équipés d’une puce Intel de douzième génération (jusqu’au Core i9-12900HK), alors que les Legion 7 et Slim 7 exploitent un processeur AMD Ryzen de sixième génération (jusqu’au Ryzen 9 6900HX).

Le Legion 7 et 7i est le modèle le plus performant. A ce titre, il peut être doté des puces graphiques Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ou RTX 3080 (pour le modèle Intel), ou AMD Radeon RX6700M ou Radeon RX6850M XT (pour la version AMD). Outre une batterie de 99,99 Wh, ces Legion 7 sont dotés d’une Webcam Full HD (avec volet physique de confidentialité) et d’une connectique très complète (répartie sur trois côtés du PC portable). Elle comprend 4 ports USB C, dont deux compatibles Thunderbolt 4, deux ports USB A, une sortie HDMI 2.1, un port Ethernet et la prise casque/micro. Le tout dans un châssis pesant 2,5 kg et agrémenté de Leds RGB.

Lenovo Legion Slim 7 – Crédit : Lenovo Lenovo Legion Slim 7 – Crédit : Lenovo

Les Legion Slim 7 et Slim 7i sont des versions allégées des premiers. Avec un poids ramené à 2 kg, pour une épaisseur de seulement 1,6 cm, ils offrent à peu près les mêmes options, avec cependant une connectique moins riche, la disparition des Leds dans le châssis (mais avec encore un clavier RGB) et des puces graphiques légèrement moins véloces : jusqu’à RTX 3070 « seulement » pour le modèle Intel et Radeon RX6800S pour la version AMD.

Le Legion Slim 7i devrait également proposer une option intéressante : un écran IPS avec rétro éclairage Mini LED, qui devrait être en mesure d’offrir un pic de luminosité de 1250 nits (contre 500 nits pour les autres modèles).