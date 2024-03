Les réseaux sociaux officiellement interdits aux enfants de moins de 14 ans dans cette région

Les enfants de moins de 14 ans ne pourront plus accéder aux réseaux sociaux dans cette région du monde. Les jeunes un peu plus âgés devront avoir le consentement de leurs parents pour accéder aux plateformes.

© Unsplash

Et si les smartphones étaient bientôt interdits pour les plus jeunes ? En janvier dernier, Emmanuel Macron évoquait une possible interdiction des écrans pour les enfants en évoquant les risques d’une exposition prolongée ou à un trop jeune âge.

En Espagne, des parents militent également pour interdire les smartphones aux jeunes de moins de 16 ans suite à la circulation de deepfakes pornographiques. Plutôt que de bannir l’utilisation du téléphone, une région du monde vient d’adopter une loi interdisant les réseaux sociaux à des millions d’enfants de moins de 14 ans.

Une loi va interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans en Floride

Le gouverneur de l’état de la Floride, Ron DeSantis, a signé lundi un projet de loi qui interdit aux enfants de moins de 14 ans d’accéder aux réseaux sociaux. Les jeunes de 14 et 15 ans, eux, devront obtenir le consentement de leur parent pour pouvoir utiliser Facebook, Instagram ou encore X. Une victoire pour le gouverneur étant donné que « les médias sociaux nuisent aux enfants de diverses manières » selon lui.

En février dernier, l’assemblée législative de l’État, voulait adopter une loi qui aurait interdit purement et simplement aux enfants de moins de 16 ans l’accès aux médias sociaux. Le gouverneur s’y est opposé, ce qui a conduit à cette restriction moins sévère pour les enfants de 14 et 15 ans. La loi entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2025.

© Unsplash

À partir de cette date, les plateformes devront clôturer les comptes des personnes de moins de 14 ans et ceux des personnes de moins de 16 ans qui n’ont pas le consentement de leurs parents. Une opération qui s’annonce particulièrement difficile pour les réseaux sociaux, qui devront probablement instaurer un système de vérification d’âge extrêmement fiable pour rester dans les clous de la loi.

Facebook et consort auront aussi l’obligation de supprimer définitivement toutes les informations personnelles concernant les comptes supprimés, sauf s’il existe une obligation légale de conserver ces informations, indique le texte du gouvernement floridien.

Pour l’heure, les plateformes concernées n’ont pas réagi, mais elle devrait invoquer le premier amendement de la Constitution américaine, promouvant la liberté d’expression, pour que la loi n’entre pas en vigueur.