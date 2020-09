Les Simpson : Disney+ diffusera en exclusivité l’intégralité de la saison 31

Dès vendredi prochain, les abonnés Disney+ France pourront visionner l’intégralité des épisodes de la 31ème saison des Simpson. Au programme de la version originale, les voix de guest stars telles que Jason Momoa, Cate Blanchet, Jane Goodall ou encore le patron de Marvel Studios Kevin Feige.

Image extraite de la saison 31 des Simpson – Crédit : Disney+

Outre ces nouveaux personnages, la saison inclut des prestations musicales du groupe Weezer et de John Legend. Les fans de la série pourront également découvrir l’épisode spécial Halloween en trois parties intitulé Simpson Horror Show.

La saison complète de 22 épisodes, inédite en France, viendra donc s’ajouter au catalogue intégral des Simpson déjà disponible sur Disney+. Les 600 épisodes précédents, ainsi que LES SIMPSON LE FILM et les deux courts-métrages spin-offs sont donc déjà présents sur la plateforme. Depuis le rachat de la Fox par la maison de Mickey, le service de streaming a en effet récupéré les droits de diffusion de toute la série culte de Matt Groening.

Disney+ ne censurera pas Les Simpson

Cette acquisition des Simpson par Disney avait inquiété de nombreux fans de la série. Le ton du célèbre show animé ne correspond en effet pas vraiment à la cible familiale de la plateforme de streaming. Mais le producteur des Simspon Michael Price s’est montré rassurant. Dans une récente interview, il a déclaré que le studio laissait carte blanche aux scénaristes de la série, qui continueront à faire le même travail qu’ils ont fait pendant les trois dernières décennies chez la Fox.

Il semblerait que Disney ait décidé d’offrir un traitement spécial aux Simpson. À plusieurs reprises depuis son lancement, Disney+ , que l’on retrouve dans notre comparatif SVoD, a été pointé du doigt pour avoir appliqué une censure à certains de ses contenus. Disney+ a notamment rhabillé l’actrice Daryl Hannah dans une scène du film Splash. Mais la plateforme a également montré qu’elle était prête à faire quelques efforts. En juillet dernier, elle a notamment ajouté la version non censurée de X-Men Days of the Future Past. Les blagues décalées et subversives des Simspon semblent donc sauves.

