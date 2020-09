Comparatif streaming vidéo : Netflix, Disney+, Prime Video, quelles sont les meilleurs offres de 2020 ?

Le marché de la SVoD (Subscription video on demand) évolue très rapidement. Il a envahi nos salons en seulement quelques années et c’est aujourd’hui un incontournable pour passer une bonne soirée chez la plupart des Français.

Lorsque l’on parle de SVoD, la première plateforme généralement citée est bien entendu Netflix. Le diffuseur américain est vu comme le pionnier en France (au détriment de CanalPlay qui était déjà là) et offre un catalogue de films et de séries TV impressionnant pour un prix qui reste modéré. Son succès est tel qu’il gagnerait environ 100 000 nouveaux clients français par mois. Cette année, Netflix a même établi un nouveau record avec 5,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre 2020.

Stranger Things sur Netflix – Crédits : Netflix

Netflix n’est cependant plus le seul sur le marché de la SVoD en France et la concurrence est de plus en plus rude avec l’arrivée d’OCS, d’Amazon Prime ou encore du mastodonte Disney+, pour lequel on vous explique comment vous abonner ici. Il devient difficile pour de nouveaux services de s’implanter sur le marché de la SVoD. Preuve en est avec la fermeture de la plateforme FilmStruck introduite par Warner en France en 2018. D’autres, comme CanalPlay qui a vu sa mort annoncée en 2018, mais qui s’est depuis relevée, arrivent finalement à tirer leur épingle du jeu face aux géants du marché comme Netflix, OCS, Amazon Prime et Disney +.

Chacune de ces plateformes proposent pléthore de séries et de films pour un prix abordable. Mais face à cette multitude de choix, comment sélectionner une offre de SVoD ? Laquelle est la moins chère ? Sont-elles toutes disponibles à l’international ? Peut-on partager son compte avec ses proches avec toutes les plateformes ?

Dans cet article, nous avons comparé les différents services proposés par les plateformes de SVoD les plus connues afin de vous aider à trouver la meilleure offre. Si vous êtes plutôt intéressé par les services plus confidentiels comme Mubi ou e-cinema.com, rendez-vous en fin d’article.

Quelles sont les meilleures offres de SVoD ?

ON AIME

✅ Son catalogue très varié

✅ Sa plateforme intuitive

✅ Son prix

ON N’AIME PAS

❌ La chronologie des médias qui empêche la plateforme de proposer des contenus réellement récents en France

Sans conteste le meilleur service de SVoD pour les séries TV. La partie cinéma n’est pas en reste, même si à cause de la chronologie des médias, on y trouve surtout des vieux films. Visionnage hors ligne, gestion quasi parfaite des comptes utilisateurs, possibilité de voir des programmes en 4K (uniquement dans l’offre Premium à 13,99€/mois)… Tout y est !

Amazon Prime Video 5,99€ > Amazon

ON AIME

✅ Son tout petit prix

✅ Ses programmes de plus en plus variés

ON N’AIME PAS

❌ Son interface moins intuitive

Lancé en décembre 2016 en France, le service d’Amazon a eu tôt fait de rattraper son retard face à Netflix et autres. L’interface s’est améliorée (plus de galère pour afficher les sous-titres en VF). Le contenu s’est lui-aussi enrichi, avec des séries inédite et de qualité comme American Gods, The Man In The High Castle, The Tick, The Marvelous Mrs Maisel ou encore Electric Dreams. D’autant que le service se démarque de ses concurrents par son faible prix et s’avère encore plus intéressant si vous acceptez de payer à l’année plutôt que mensuellement.

ON AIME

✅ Ses programmes exclusifs (HBO, Sundance festival)

ON N’AIME PAS

❌ Son catalogue limité

❌ L’impossibilité de caster sur sa TV avec l’offre d’entrée de gamme

OCS livre quelques séries de qualité, comme les incontournables Game Of Thrones ou Westworld. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre sélection des 20 meilleures séries d’OCS. Et si l’on avait droit jusqu’à présent à un décalage de 24 heures par rapport à la diffusion US, OCS propose de plus en plus une diffusion en simultanée. Le reste est finalement plus classique, malgré quelques gros blockbusters diffusés en exclusivité peu après leur sortie au cinéma. Dommage cependant que seul le forfait le plus cher, celui à 11,99€/mois, donne accès à un visionnage sur TV.

ON AIME

✅ Ses productions originales

✅ Son petit prix

✅ 1 an gratuit pour l’achat d’un appareil Apple

✅ Streaming en 4K HDR

ON N’AIME PAS

❌ Son catalogue pour le moment limité

Lancé en novembre 2019, Apple TV+ n’est pas arrivé discrètement. Poussé par le montre de Cupertino, cette récente plateforme bénéficie d’une dizaine de productions originales dès son lancement, dont See avec Jason Momoa. Moins d’un an plus tard, on arrive à une trentaine de nouvelles séries créées par Apple. Parmi celles-ci, on retrouve les notables Mythic Quest, Défendre Jacob, ou encore Long Way Up, les 21 0000 km d’Ewan McGregor en Harley . Apple soigne ses collaborations avec notamment Ridley Scott Léonardo Di Caprio ou plus récemment Martin Scorsese par l’intermédiaire de Sikelia Productions. Apple TV+ veut se démarquer de la concurrence en proposant un maximum de contenus exclusifs. Problème, son catalogue est tout de même constitué de programmes pas tous renouvelés. Difficile donc de rester accrocher à la plateforme. De plus, ses contenus sont politiquement corrects. Pas de The Boys ou de Paradise Police ici. En ce sens, Apple TV+ se rapproche d’un Disney+, à la différence prêt que le service de Disney dispose de base de Marvel, Star Wars ou Pixar pour faire bouillir la marmite.

ON AIME

✅ Ses blockbusters Marvel et Star Wars

✅ Son côté familial avec les Disney et Pixar

✅ Son petit prix

ON N’AIME PAS

❌ Un catalogue familial et donc incomplet (Deadpool)

❌ Des contenus modifiés pour être « tout public »

❌ La chronologie des médias qui empêche la plateforme de proposer des contenus réellement récents en France

Arrivée en fanfare en mars 2020 en France, la plateforme Disney+ a sans nul doute bouleversé le marché de la SVoD. Au premier abord, il est difficile de résister à son catalogue regroupant Marvel, Star Wars, National Geographic, Disney et Pixar, ainsi qu’à son prix plus qu’abordable. De plus, on a également à de superbes créations originales comme The Mandalorian qui devrait compter au moins 4 saisons, ou le prometteur WandaVision qui s’est révélée récemment dans une première bande annonce. On regrette cependant l’absence de films récents à cause de la chronologie des médias en France. Un mauvais point qui pourrait être en partie gommé si Disney se décide à zapper la case cinéma comme il l’a fait pour Mulan. Le prochain sur la liste serait Black Widow, premier film de la Phase 4 du MCU (univers ciné de Marvel) dont la sortie a encore été repoussée.

Disney+ : comment l’activer sans frais avec votre abonnement Canal+ ?

ON AIME

✅ Le prix

✅ Des films iconiques et des séries originales

ON N’AIME PAS

❌ Catalogue à étoffer

❌ Les épisodes des séries ne s’enchaînent pas automatiquement

Lancée en France juste après Apple TV+, Starzplay est la plateforme de streaming de la chaîne américaine Starz. A ce titre, elle est concurrente de HBO Max qui devrait prochainement arriver en France. Elle est diffusée en propre sur le site Starz, via ses applications ou via des partenaires : Amazon Prime Vidéo ou Rakuten TV. Son abonnement fait partie des moins chers. Comptez 4,99 €/mois. Une offre en cours permet de profiter des 6 premiers mois à 1,99 €/mois. StarzPlay propose un catalogue constitué d’une base de films iconiques comme Fury, 2012 ou The Patriot. Côté séries, la chaîne câblée pousse ses propres contenus avec une large sélection comprenant Power, Das Boot, The Spanish Princess ou le classique The Tudors. Si la liste n’est pas aussi gargantuesque que celle de Netflix, elle propose un bon nombre d’exclusivités qui méritent le détour.

Rakuten TV

ON AIME

✅ Près de 240 films/documentaires gratuits

ON N’AIME PAS

❌ La publicité toutes les 20 minutes

Anciennement PriceMinister, Rakuten s’est lancé timidement dans la SVOD. Sa plateforme Rakuten TV propose les contenus de StarzPlay, mais également une sélection de films à acheter. Jusque-là rien de bien excitant. La bonne surprise, c’est la section gratuite du service. Près de 240 films et documentaires accessibles gratuitement y sont rassemblés. Attention, aucune production récente ici, mais des films de seconde zone. Il a y tout de même de quoi faire avec quelques titres sympathiques comme l’anime Dante’s Inferno, Opération 118 318 ou encore le documentaire Ride your Dream, en exclusivité sur Rakuten TV. La plateforme est compatible chromecast depuis son application iOS / Android. En revanche, les sous-titres ne sont pas toujours au rendez-vous. Enfin, la gratuité à un prix : 30 secondes de publicité au début de chaque programme, puis toutes les 20 minutes.

ON AIME

✅ L’aspect tout-en-un

✅ La sélection pantagruélique de contenus

ON N’AIME PAS

❌ L’obligation de souscrire au pack Canal+ basique

Start by Canal a tiré sa révérence. Canal+ a revu ses offres et propose des bouquets de chaînes évolués qui peuvent intégrer des plateformes de streaming. Ainsi dans le pack Cine Series+, est inclus un accès à Disney+, Netflix et OCS, en plus d’une dizaine de chaînes supplémentaires. Attention tout de même, il est impossible de sélectionner ce pack hors pack Canal de base. S’il est facturé 17,99 €/mois, Cine Series+ coûte au final 36,90 € avec le pack Canal+ basique. Cela demeure très intéressant pour les cinévores. Des grandes plateformes, il ne leur plus que Prime Video.

Concrètement, comment ça marche, la SVoD ?

La SVoD est un système de visionnage de vidéo qui nécessite une connexion internet. Elle permet de profiter de centaines de films et de séries sans devoir les louer au cas par cas : il s’agit d’un système par abonnement, qui permet d’accéder à l’intégralité d’un catalogue à n’importe quel moment et depuis n’importe quel appareil. Chaque vidéo peut être visionnée autant de fois qu’on le souhaite et aussi longtemps qu’elle est présente sur le service d’abonnement (plusieurs semaines ou plusieurs mois). Contrairement à la VoD (ou Vidéo à la Demande), on ne paie pas à chaque fois qu’on lance une vidéo, on paie « au mois ou à l’année ».

Disney+ – Crédit : Disney / Tomsguide.fr

La SVoD fonctionne en effet à l’aide d’un paiement mensuel (sauf dans le cas d’Amazon, où il est possible de payer à l’année, mais nous y reviendrons). Le terme a son importance, car dès lors, l’utilisateur n’est pas contraint de payer pour une année complète et il peut se désengager à tout moment, sans payer le moindre centime dû à une éventuelle désinscription. Notez en revanche que tout mois commencé est dû.

Comment recevoir tous ces programmes ?

Une fois l’abonnement souscrit, il est possible d’accéder au service de SVoD de manière quasi instantanée. Tous les services ici mentionnés proposent les mêmes méthodes d’accès : smartphones, tablettes, navigateurs sur PC ou MAC, consoles de jeu… La plupart offre même un accès depuis une box ADSL ou fibre. Libre à vous donc de regarder vos films et séries préférés depuis votre mobile dans les transports ou en étant confortablement installé devant votre téléviseur.

L’application Netflix sur le Play Store de Google – Crédit : Tomsguide.fr / Google

Pour accéder au service, il vous faudra parfois télécharger une application, puis finalement entrer votre identifiant et votre mot de passe sur votre appareil. Et le tour est joué. Vous avez généralement la possibilité de créer plusieurs comptes, et même de restreindre l’accès au service si vous avez des enfants en leur créant un espace dédié.

Quel débit vous faut-il pour accéder à ces services ?

C’est là tout l’intérêt de la SVoD : il n’y a pas vraiment de restriction de débit, puisque toutes les vidéos sont streamées et que le flux vidéo s’adapte instantanément à la qualité de la connexion internet. Vous l’avez d’ailleurs peut-être déjà constaté : au lancement d’une vidéo, les premières secondes sont parfois très pixelisées (oui oui, même sur une connexion fibrée, cela arrive de temps en temps). Puis l’image s’améliore très rapidement, pour s’afficher en HD, voire en 4K si vous possédez le matériel nécessaire.

L’autre avantage de la SVoD, c’est aussi que vous pouvez télécharger une multitude de programmes pour un visionnage ultérieur. Là aussi, nul besoin de posséder une connexion à 1 Gb/s pour regarder confortablement ses séries et films préférés.

En clair, même une petite connexion à 1 Mb/s suffit à réceptionner en temps réel un film ou une série TV. Enfin, il y a encore mieux : la plupart des services de SVoD vous proposent de télécharger du contenu et de le visionner en étant déconnecté. En conséquence, plus besoin de posséder une connexion Internet à un instant T pour profiter de votre abonnement.

Tarifs : un mois gratuit pour tous, mais lisez bien entre les lignes

Tous les services proposent une période d’essai gratuite (généralement d’un mois). Pour vous faire une idée de la qualité de service, rien ne vous empêche donc d’y souscrire, et de résilier votre abonnement un ou deux jours avant la date fatidique. Et si vous souhaitez encore bénéficier d’un mois supplémentaire, il vous est possible de vous abonner de nouveau, mais en entrant cette fois de nouvelles coordonnées bancaires.

Amazon Prime Video – le meilleur rapport quantité/prix ?

Chez Amazon, tout est gratuit… Enfin, presque ! Car si l’accès à Amazon Prime Video ne coûte rien, il est en réalité réservé aux abonnés à Amazon Prime un service de livraison express qui se négocie à 5,99 euros/mois ou 49 euros/an. Cette formule est d’ailleurs la plus intéressante, car si on la ramène à un abonnement mensuel, Amazon ne coûte dans ce cas que 4,08 euros par mois, soit le tarif le moins cher de tous les services de SVoD. D’autant que l’abonnement à Amazon Prime donne également droit à Amazon Photos (stockage illimité de photos sur Amazon Drive) et à Prime Music (plus de 2 millions de titres). Les étudiants peuvent même bénéficier d’une offre défiant toute concurrence à 24 €/an, soit 2 €/mois seulement.

Films, séries, documentaires, concerts : à quoi a-t-on accès ?

La SVoD offre en théorie tout type de programme, que ce soit des films, des séries TV, des dessins animés, des spectacles ou des reportages. En pratique, on y trouve essentiellement des séries et des films.

1. Netflix : le roi incontesté des séries TV

Netflix – Crédit : Netflix / Tomsguide.fr

En matière de série TV, Netflix s’est taillé une belle réputation chez les amateurs du genre. Le diffuseur a produit en effet de nombreuses séries à succès : House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things, Sense8, Daredevil, Jessica Jones ou plus récemment Black Mirror ou The Umbrella Academy n’en sont que quelques exemples. En outre, Netflix dispose d’un impressionnant catalogue de séries produites par les plus grandes chaînes américaines, comme Homeland, Sherlock, Gilmore Girls, The Walking Dead ou la série française Hero Corp. Bref, ce n’est vraiment pas le choix qui manque en matière de programmes TV. Pour les plus jeunes, Netflix produit également des séries d’animation comme Roi Julian (un spin-off de Madagascar) ou Chasseurs de Trolls.

Côté cinéma, Netflix propose une flopée de blockbusters, mais aussi des films plus confidentiels. Chronologie des médias oblige, on n’y trouve cependant aucun film sorti en salle dans les 36 mois. Le diffuseur a cependant commis une petite incartade en 2016 avec Divines, sorti le 31 août de la même année, et disponible dès novembre. L’erreur a été rapidement repérée et le film retiré du catalogue français. Pour améliorer son catalogue ciné, Netflix s’est également lancé dans la production de longs-métrages. Si les premières tentatives n’ont pas été très probantes, la tendance s’est un peu inversée, puisqu’on lui doit quelques pépites comme Bird Box (qui est devenu un véritable phénomène sur le web), Okja ou Roma.

Notez enfin que Netflix produit ou récupère de plus en plus de documentaires, comme Cosmos, Making A Murderer, Le 13e ou encore Miss Simone.

2. OCS : il y a vraiment du bon dans l’offre d’Orange

OCS – Crédit : OCS / Tomsguide.fr

OCS est un service de SVoD un peu particulier, puisqu’il couple vidéos à l’abonnement et chaînes classiques de retransmission. OCS sait également faire la part belle aux séries TV, puisqu’il s’agit de l’unique moyen de regarder les nouveaux épisodes de The Third Day, The Walking Dead, Betty ou Westworld et ce, dans les 24 heures qui suivent leur diffusion aux États-Unis.

En revanche, et c’est plutôt un mauvais point, les séries peuvent avoir tendance à « tourner ». Ainsi, lorsque Legion faisait encore partie du catalogue d’OCS, sa saison 1 était indisponible. A noter cependant que nous avons vérifier une vingtaine de séries et toutes étaient complètes à ce jour.

La partie cinéma est, quant à elle, moins intéressante que celle de Netflix, même si on y trouve malgré tout quelques trésors. Si vous êtes amateurs de films français, OCS est probablement un meilleur choix que Netflix.

3. myCanal : l’offre (quasi) intégrale

myCanal – Crédit : Canal+ / Tomsguide.fr

Canal+ a abandonné CanalPlay qui aurait pu concurrencer Netflix il y a quelques années. Start by Canal n’a pas connu le succès escompté. Au final, le groupe français s’est retranché derrières ses offres, mais en ayant la bonne idée de les étoffer avec des plateformes de streaming. Ainsi, la chaîne cryptée propose des pack incluant aussi bien OCS que Netflix ou plus récemment Disney+. Pour un seul abonnement, on peut donc s’offrir presque la totalité des services de streaming actuel. Idéal pour les dévoreurs du petit écran.

5. Amazon Prime Video : la montée en gamme

Prime Video – Crédit : Prime Video / Tomsguide.fr

Si le catalogue d’Amazon reste assez limité, on y trouve cependant quelques pépites comme The Man In The High Castle, The Boys ou encore American Gods. L’autre bonne nouvelle, c’est que l’interface d’Amazon a été totalement francisée en 2017, que ce soit sur le Web, sur mobile ou même sur Xbox One. La plupart des programmes sont eux aussi accessibles en français, tant au niveau de l’audio que des sous-titres.

Côté cinéma, Amazon Prime propose pas mal de blockbusters, et même quelques films français. Le service a également ouvert une section dédiée aux documentaires et se met timidement à diffuser des concerts.

Streaming vidéo : les meilleures interfaces

Les interfaces de Netflix, d’Amazon Prime Video, de Disney+ et d’OCS, qu’il s’agisse des versions box, de celles pour mobiles ou de celles pour consoles, sont probablement celles qui nous ont le plus séduits. Elles sont relativement claires et simples à appréhender. En fait, s’il fallait n’en retenir qu’un, nous opterions probablement pour l’environnement Netflix. Au premier lancement, le service vous pose quelques questions sur vos goûts dès les premières secondes d’utilisation, afin de mieux vous proposer par la suite des films et des séries en adéquation avec vos attentes.

Quels appareils sont compatibles avec la SVOD ?

Là encore, Netflix est probablement le service le plus « accessible » d’entre tous et son interface reste uniformisée sur tous les supports. Comprenez par là qu’il est disponible sur les appareils suivants :

ordinateurs = depuis un navigateur sous Windows, Mac OS, Linux…

consoles de jeu = PS4, Xbox One, Wii U…

smartphones et tablettes = Android, iOS et Windows 10 Mobile

lecteurs Blu-Ray

lecteurs de média en continu = Apple TV, Chromecast…

Box Internet = Bbox Miami et Orange Livebox

TV et consoles embarquent de plus en plus les services de SVOD

Les box TV Orange s’en sortent bien et proposent pour la plupart (même l’ancienne V3) un canal permettant d’accéder à Netflix. En revanche, du côté de SFR, le service n’est pas disponible sur toutes les box. Il faut pour cela disposer d’un Décodeur Plus ou d’une box 4K. Chez Free, il est désormais possible de disposer de Netflix sur les Freebox mini 4k et Freebox Revolution. Les Freebox Delta et Freebox One proposent toutes deux un abonnement à Netflix, sans aucun surcoût. On profite de la version de base, celle habituellement commercialisée à 7,99 €/mois. Moyennant 3 € de plus par mois, il est envisageable de migrer vers l’offre HD / 2 utilisateurs, ou vers l’offre 4K / 4 utilisateurs pour 6 euros par moi en supplément. Enfin, la dernière Freebox Pop, que nous avons testé, est la plus connectée. On peut y lier ses comptes Netflix, Prime Video et Canal sans souci.

Les autres services ne sont pas présents sur un aussi grand nombre d’appareils que Netflix. Il n’existe, par exemple, aucune application Apple TV+ sur console ou Android.

La grosse tendance est au visionnage via Android TV. C’est le cas par exemple d’OCS, qui dispose depuis peu de sa propre application, et qui permet donc de visionner un programme sur grand écran. Même chose pour Amazon Prime Video et Disney+. De plus, excepté Apple TV+, tous les services de cette sélection sont compatibles Chromecast.

Reprendre un programme en streaming sur un autre appareil

L’une des grandes forces de la SVoD est de permettre la reprise d’un programme à l’endroit même où l’on s’est arrêté sur un autre appareil. On peut commencer à visionner un épisode ou un film sur sa tablette, pour le reprendre ultérieurement sur son navigateur, pour finalement voir la fin de ce même programme sur sa console ou sa Box.

Streaming vidéo : puis-je regarder un contenu sans connexion Internet ?

Dès la création des services de SVoD, une question est revenue sans cesse sur le bout des lèvres des utilisateurs : peut-on télécharger un film ou une série pour un visionnage ultérieur ? Car dans le métro, le train, l’avion, ou un lieu où la connexion 4G est vraiment mauvaise, il est quasi impossible de regarder un film dans de bonnes conditions. Même chose lorsque l’on part à l’étranger : comment continuer à profiter de son abonnement sans payer un surcoût de data ? La réponse, les plateformes de SVoD ont fini par l’apporter : il est désormais possible de télécharger une ou plusieurs vidéos sur son smartphone, sa tablette ou son PC, afin de la ou les visionner bien plus tard.

Netflix autorise le téléchargement sur mobile, mais ne le permet pas sur l’ensemble de son catalogue. Depuis peu, il est également possible de télécharger une série ou un film sur son PC, à condition d’utiliser l’application prévue pour Windows 10 et téléchargeable sur le Windows Store.

autorise le téléchargement sur mobile, mais ne le permet pas sur l’ensemble de son catalogue. Depuis peu, il est également possible de télécharger une série ou un film sur son PC, à condition d’utiliser l’application prévue pour Windows 10 et téléchargeable sur le Windows Store. OCS en fait de même et permet de conserver un programme pendant 30 jours et à raison de 5 films à la fois, ou de 20 épisodes de séries TV. L’opération est possible à la fois via l’application OCS Go sur PC ou Mac, mais aussi nativement sur mobile (option Mon OCS).

en fait de même et permet de conserver un programme pendant 30 jours et à raison de 5 films à la fois, ou de 20 épisodes de séries TV. L’opération est possible à la fois via l’application OCS Go sur PC ou Mac, mais aussi nativement sur mobile (option Mon OCS). Amazon Prime offre également un visionnage hors ligne, que ce soit sur Android, sur iOS, ou sur Fire tablettes et Fire phone. La durée de conservation d’une vidéo varie en fonction des titres.

offre également un visionnage hors ligne, que ce soit sur Android, sur iOS, ou sur Fire tablettes et Fire phone. La durée de conservation d’une vidéo varie en fonction des titres. Disney+ permet aussi de télécharger ses contenus avec plusieurs grades de qualité et surtout des saison entières de ses séries en un seul clic. Attention, option uniquement disponible sur mobile.

Rakuten TV ne propose pas d’option de téléchargement.

Apple TV+ permet le stockage hors-ligne de ses contenus sur les appareils de la marque, iPhone, iPad ou Mac.

Multicompte et multi-écran : ce n’est pas vraiment pareil

Un compte, mais plusieurs écrans en même temps

Les services de SVoD font bien la distinction entre le nombre de comptes utilisateurs et celui d’utilisations simultanées :

dans le premier cas, il s’agit du nombre de comptes que vous pouvez créer pour vous y retrouver. Chacun dispose de son propre espace, avec ses vidéos déjà visionnées, ses films et séries préférés, ceux qu’il souhaite regarder plus tard, etc. Ce nombre d’utilisateurs est fixé à 7 maximum chez Disney+, l’un des meilleurs en la matière. dans le second cas, il s’agit du nombre d’utilisateurs pouvant se connecter en même temps au service de SVoD. On se dit que les deux sont liés… Erreur : chez Netflix, on ne peut se connecter que sur 1, 2 ou 4 appareils en même temps, en fonction du type d’abonnement souscrit. OCS est un peu plus radin, puisqu’il ne propose que 2 postes en simultanée et ne propose pas de faire évoluer son offre. De son côté, Amazon propose jusqu’à 3 connexions en même temps. Enfin, Disney+ est aussi généreux que Netflix, puisqu’il permet jusqu’à 5 connexions simultanées.

Contrôle parental, peut-on trier le contenu des plateformes de streaming ?

En fonction du service souscrit, d’autres personnes de votre foyer peuvent donc avoir accès à votre compte et visionner des programmes en même que vous. De quoi faire profiter de l’abonnement à toute la famille, surtout que tous les services testés disposent d’un outil de contrôle parental et d’un espace réservé aux enfants.

En clair, vos chérubins n’auront accès qu’aux dessins animés et aux séries TV réservés aux plus jeunes et rien d’autre. En revanche, impossible de réellement préciser leur âge et d’afficher les programmes les plus adaptés. Les dessins animés destinés aux moins de 5 ans ne plairont certainement pas à votre plus grand âgé d’une dizaine d’années, mais il n’aura pas vraiment le choix : tout s’affichera sur son écran d’accueil et il devra faire lui-même sa sélection.

Peut-on « prêter » son accès Netflix à d’autres personnes ?

En théorie, tous les services de SVoD proscrivent le prêt d’un accès à une personne tierce. OCS par exemple le précise bien dans ses modalités d’utilisation du service : « l’identifiant et le mot de passe de l’Abonné sont personnels et confidentiels. L’abonné s’engage à ne pas les divulguer et à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver cette confidentialité. »

Dans la pratique, rien ne vous empêche réellement de prêter vos accès à une autre personne, de sorte qu’elle puisse visionner un programme en même temps que vous. Et il n’est pas nécessaire qu’elle se trouve dans le même bâtiment que vous : les services de SVoD permettent en effet de se connecter depuis un autre poste disposant d’une adresse IP totalement différente de la vôtre. Tant et si bien que bon nombre de consommateurs vont même jusqu’à se partager les frais d’accès, sans pour autant faire partie du même foyer. Pour l’instant, les services de SVoD ne sont pas très regardants.

Quels sont les autres services de SVoD ?

Si les offres proposées par Netflix, Amazon, OCS, CanalPlay ou SFR Play ne répondent pas à vos attentes, sachez qu’il existe d’autres acteurs de SVoD, plus confidentiels.

L’offre de e-cinema.com est un peu particulière : ici, il n’est nullement question de séries TV, mais uniquement de cinéma. Et l’on ne trouve aucun blockbuster, ni même de film plus confidentiels, mais néanmoins sortis en salle en France. Non, e-cinema ne propose que des oeuvres que vous ne verrez pas dans les salles obscures. Pourtant, certains ont été primés lors de festivals et leur qualité ne déméritent pas face à de grosses productions. e-cinema.com propose au total 70 films et propose 4 nouveaux longs-métrages chaque mois (un chaque vendredi). Il est possible de les visionner via l’interface Web, sur une Android TV, sur Apple TV, ou via un smartphone (iOS ou Android).



Mubi propose une formule d’abonnement inédite : le service vous permet d’accéder à un nouveau film par jour, lequel reste un mois sur la plateforme avant de disparaître. En clair, vous disposez en permanence d’un catalogue de 30 films, dont un titre se voit renouvelé quotidiennement. Le service est accessible depuis un navigateur Web, une application iOS ou Android, mais sur Smart TV ou même sur les consoles de jeu que sont la PS3, la PS4 ou la Nvidia Shield.

Si vous êtes passionné d’animés, il est un service incontournable nommé ADN (pour Anim Digital Network). Vous y profiterez de plus de 200 séries, parmi lesquelles vous trouverez les très populaires Bleach, Death Note, One Punch Man, Naruto, GTO, Bakuman 2, Monster ou encore Perfect Blue. Le tout pour un prix plutôt correct : 6,99 €/mois, ou 59,99 €/an (ce qui ramène le forfait à 4,99 €/mois).

Notez enfin qu’il est aussi possible de télécharger 13 de ses séries préférées en souscrivant à l’abonnement Download à 14,99 €/mois, ou à sa version annuelle à 144,99 €an (soit 11,99 €/mois).