Les Simpson invitent Loki dans un épisode spécial sur Disney+

Loki est un carton depuis son premier épisode diffusé sur Disney+. L’occasion de découvrir un arc entièrement consacré au dieu de la malice, présent depuis une décennie dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Alors que le dernier épisode est disponible depuis aujourd’hui, le service de streaming nous annonce une bonne nouvelle. La diffusion prochaine d’un crossover entre Loki et la plus célèbre famille d’Amérique : les Simpson. Car pour ceux qui ont loupé un épisode, la Fox appartient désormais à Disney, comme Star Wars. Les Simpson avaient d’ailleurs rencontré l’univers de George Lucas dans un épisode spécial, toujours disponible.

Tom Hiddleston prête sa voix à Loki dans Les Simpson

Tom Hiddleston est au rendez-vous dans cet épisode – Crédit : Marvel Studios

Les abonnés Disney+ vont avoir un supplément de Loki à la sauce Simpson. C’est un crossover entre la plus célèbre famille d’Amérique et le dieu de la malice diffusé à partir du 7 juillet, répondant au doux nom de Le Bon, le Bart et le Loki. Cet épisode met en scène le demi-frère de Thor, banni d’Asgard, se retrouvant à Springfield. Un nouveau variant du personnage ? L’affiche dévoilée nous permet de voir qu’énormément de héros cultes sont au programme. Lisa enfile le costume de Thor, Barney est Iron Man, Milhouse joue de l’arc comme Œil-de-Faucon, Carl reprend le rôle de Nick Fury, Ned Flanders n’est autre qu’Ant-Man etc.

Dans cet épisode spécial, Bart va collaborer avec Loki dont la voix n’est autre que celle de Tom Hiddleston. Son interprète depuis plus de 10 ans dans le MCU. Autant dire que Disney et la Fox ont mis les gros moyens pour offrir aux fans un moment inoubliable.

Le Bon, le Bart et le Loki signe la seconde collaboration entre la famille et l’une des licences de Disney. Les Simpson s’étaient invités dans l’univers Star Wars avec Le réveil de la force après la sieste, mettant en scène Maggie.

Les Simpson ont déjà parodié Marvel dans le passé

Le producteur des Simpson, Al Jean, avait déjà fait part de son enthousiasme à l’idée d’un crossover. « Je suis un grand fan de Marvel » expliquait-il. Le producteur précisait également que la série a parodié plusieurs fois les comics dans le passé. Autant dire que Les Simpson sont rodés et connaissent déjà bien l’écurie Marvel.

