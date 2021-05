Disney+ : Un crossover entre Les Simpson et Star Wars pour la Star Wars Day

Crédit : Lucasfilm

Disney est en train de tout engloutir sur son passage. L’entreprise américain détient Marvel et Star Wars avec d’autres séries à venir sur Disney+. Sans oublier Pixar ou encore des franchises comme Alien ou Avatar. Car pour les retardataires, Disney est désormais propriétaire de la Fox, et donc de grands noms comme ceux cités précédemment. Et avec ce rachat, la société a également Les Simpson dans sa besace. Si la série de Matt Groening s’est souvent moquée de Disney, il semblerait qu’elle ne soit plus vraiment en mesure de renier sa maison mère. Et à l’occasion du Star Wars Day, un crossover entre Star Wars et Les Simpson va être diffusé sur Disney+.

La Star Wars Day a un programme chargé pour les fans

La Star Wars Day (ou Journée Star Wars pour les allergiques aux anglicismes) se déroule tous les 4 mai. Ce choix est lié à un calembour puisqu’en Anglais, « May the Force be with you » (« Que la Force soit avec vous ») est proche de « May the fourth be with you » (« Que le 4 mai soit avec vous »). Une date adoptée par tous les fans et même par Lucasfilm.

Car en plus de la diffusion The Bad Batch, sa nouvelle série s’intéressant aux clones considérés comme génétiquement défaillants, un crossover entre Les Simpson et Star Wars est annoncé sur Disney+. Un court-métrage qui rejoint l’un des nombreux événements que Lucasfilm, désormais sous la houlette de Disney, réserve aux fans.

Dans le passé, Les Simpson ont déjà parodié Star Wars. Mais ces parodies avaient lieu alors que Disney ne possédait pas la Fox. Ce court-métrage est donc officiel puisque les sociétés sont désormais liées. On sait peu de choses à propos de ce programme inédit si ce n’est le poster ci-dessous avec une parodie évidente de Dark Maul et Le Réveil de la Force.

La Star Wars Day, une journée pensée par les fans désormais officielle

La Star Wars Day était une célébration non officielle pendant le milieu des années 2000, notamment grâce au regain d’intérêt initié par la prélogie. Après le rachat de Lucasfilm par Disney, la société décide de rendre officiellement hommage à ce choix du 4 mai.

Depuis, la Star Wars Day est l’occasion de découvrir de nouvelles surprises réservées aux fans. Et Disney/Lucasfilm n’est jamais avar avec la communauté, de plus en plus importante.

