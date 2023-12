Les Sims 4 : voici les meilleurs codes de triche pour vous faciliter la vie

Neuf ans après sa sortie, le titre vidéoludique d’Electronic Arts est encore largement joué. Le simulateur de vie permet au joueur de s’immerger dans un monde modulable à sa façon. Il peut faire des rencontres, créer sa maison de rêve, et recréer de nombreux Sims afin de provoquer des rencontres entre eux. Grosso modo, le soft permet de faire à peu près tout ce que vous voulez.

Mais certaines mécaniques du jeu demandent de la réflexion comme la gestion du Simflouz (argent virtuel des Sims). Vous devrez payer votre loyer, entretenir vos relations amoureuses et amicales et assurer votre carrière professionnelle virtuelle. Certains de vos sims pourront également traverser des mauvaises passes (moral, rupture amoureuse, etc…). Bref, tant de mécaniques qui vous permettent de vivre une véritable vie alternative.

De nombreux codes de triche sont là pour vous aider, comme de l’argent illimité, la possibilité de rendre un sims immortel, la suppression des factures du foyer, etc… Et bonne nouvelle, ils sont autant disponibles sur PC que sur consoles. Le moyen de les rentrer sera juste différent. Voici donc les meilleurs codes de triche à utiliser.

À lire aussi : tous les codes de triche de GTA 5

Comme susmentionné, le titre d’Electronic Arts donne la possibilité à toutes les plateformes d’utiliser les codes de triche. Que vous jouiez sur PS4, Xbox Series ou encore PC, vous avez la possibilité d’ouvrir une console afin de rentrer celui que vous souhaitez. La méthode sera simplement différente.

PC : Ctrl + Shift + C

Mac : Cmd + Shift + C

PS4 et PS5 : L1 + L2 + R1 + R1

Xbox One et Xbox Series : LT + RB + RT + RB

Ensuite, une fois la console ouverte, vous devrez obligatoirement activer le code “testingcheats true” afin que tous les autres puissent fonctionner.

À lire aussi : toutes les nouveautés sur Les Sims 5

💰 Les codes pour devenir riche

Marre d’être pauvre ? Grâce à plusieurs codes de triche, vous pouvez devenir riche. Les voici :

Rosebud : ajoute 1000 Simflouz à votre compte

: ajoute 1000 Simflouz à votre compte Kaching : ajoute 1000 Simflouz à votre compte

: ajoute 1000 Simflouz à votre compte Motherlode : fait gagner 50 000 Simflouz

: fait gagner 50 000 Simflouz FreeRealEstate On : toutes les maisons du quartier sont gratuites

: toutes les maisons du quartier sont gratuites FreeRealEstate Off : les maisons redeviennent payantes

: les maisons redeviennent payantes Money X : remplacez X par le nombre souhaité pour avoir de l’argent à volonté

: remplacez X par le nombre souhaité pour avoir de l’argent à volonté household.autopay_bills true/false : désactive les factures liées au loyer



🙎‍♂️ Les codes pour Créer un Sim

cas.fulleditmode : accéder à Créer un Sim complet

: accéder à Créer un Sim complet casclockspeed # : remplacez le # par une valeur entre 1 et 10 permet de modifier la vitesse de l’animation

: remplacez le # par une valeur entre 1 et 10 permet de modifier la vitesse de l’animation ims.modify_career_outfit_in_cas : permet de modifier la tenue de travail d’un sim



🎮 Les codes concernant le Gameplay

Plusieurs codes permettent de modifier des éléments de gameplay, notamment en ce qui concerne les besoins.

sims.fill_all_commodities : permet de remplir tous les besoins

: permet de remplir tous les besoins fillmotive motive_# : remplacez le # par le terme que vous souhaitez :

: remplacez le # par le terme que vous souhaitez : Divertissement : fun

: fun Énergie : energy

: energy Faim : hunger

: hunger Hygiène : hygiene

: hygiene Social : social

: social Vessie : bladder

: bladder sims.give_satisfaction_points # : remplacez le # par la valeur souhaitée

: remplacez le # par la valeur souhaitée resetsim Prénom Nom : remplacez le prénom et le nom par ceux de votre Sim

: remplacez le prénom et le nom par ceux de votre Sim aspirations.complete_current_milestone : permet de compléter l’étape actuelle de l’aspiration

: permet de compléter l’étape actuelle de l’aspiration headlineeffects off : ce code désactive les effets au dessus des Sims

: ce code désactive les effets au dessus des Sims hovereffects off : permet de désactiver l’effet de surbrillance

: permet de désactiver l’effet de surbrillance hovereffects on : réactive l’effet de surbrillance

on : réactive l’effet de surbrillance fps on : permet d’afficher un compteur d’images par seconde

: permet d’afficher un compteur d’images par seconde fullscreentoggle : permet de passer en mode plein écran

tats.set_skill_level Compétence # : remplacez le “Compétence” par le nom de la compétence souhaitée et le # par le niveau désiré (entre 0 et 10).

Liste des compétences et des codes associés :

Bricolage : Major_handiness

: Major_handiness Charisme : Major_charisma

: Major_charisma Comédie : Major_Comedy

: Major_Comedy Cuisine : Major_HomestyleCooking

: Major_HomestyleCooking Cuisine gastronomique : Major_GourmetCooking

: Major_GourmetCooking Écriture : Major_GourmetCooking

: Major_GourmetCooking Fitness : Skill_Fitness

: Skill_Fitness Fuséologie : Major_RocketScience

: Major_RocketScience Guitare : Major_Guitar

: Major_Guitar Jardinage : Major_Gardening

: Major_Gardening Jeux vidéo : Major_VideoGaming

: Major_VideoGaming Logique : Major_Logic

: Major_Logic Malice : Major_Mischief

Major_Mischief Mixologie : Major_Bartending

Major_Bartending Pêche : Major_Fishing

Major_Fishing Peinture : Major_Painting

Major_Painting Photographie : Major_Photography

Major_Photography Piano : Major_Piano

Major_Piano Programmation : Major_Programming

Major_Programming Violon : Major_Violin

stats.set_skill_level Compétence # : remplacez le “Compétence” par le nom de la compétence souhaitée et le # par le niveau désiré (entre 0 et 10).

Voici la liste des compétence :

Communication : Skill_Toddler_Communication

Skill_Toddler_Communication Imagination : Skill_Toddler_Imagination

Skill_Toddler_Imagination Mouvement : Skill_Toddler-Movement

Skill_Toddler-Movement Pot : Skill_Toddler_Potty

Skill_Toddler_Potty Réflexion : Skill_Toddler_Thinking

😍 Quels sont les codes de triche pour les relations ?

relationships.create_friends_for_sim : permet de créer un ami pour votre Sim

: permet de créer un ami pour votre Sim relationship.introduce_sim_to_all_others : vous permet de rencontrer tous les Sims

: vous permet de rencontrer tous les Sims modifyrelationship Prénom1 Nom1 Prénom2 Nom2 # LTR_Friendship_Main : pour faire fonctionner le code, remplacez le Prénom 1 et Nom 1 par ceux de votre Sim et Prénom2 et Nom2 par ceux du Sim voulu, puis remplacez le # par une valeur entre -100 et 100.

: pour faire fonctionner le code, remplacez le Prénom 1 et Nom 1 par ceux de votre Sim et Prénom2 et Nom2 par ceux du Sim voulu, puis remplacez le # par une valeur entre -100 et 100. modifyrelationship Prénom1 Nom1 Prénom2 Nom2 # LTR_Romance_Main : changer le Prénom1 et le Nom1 par ceux de votre propre Sim, et Prénom2 et Nom2 par ceux du Sim voulu. Enfin, remplacez le # par une valeur située entre -100 et 100.

⚒️ Quels sont les codes de triche pour la construction ?

bb.moveobjects on : ce code vous permet de placer les objets sans respecter la grille

: ce code vous permet de placer les objets sans respecter la grille bb.enablefreebuild : ce code vous permet d’activer le mode construction même sur les terrains non modifiables

: ce code vous permet d’activer le mode construction même sur les terrains non modifiables bb.showhiddenobjects : ce cheat code permet d’afficher les objets cachés du catalogue

: ce cheat code permet d’afficher les objets cachés du catalogue bb.showliveeditobjects : ce cheat code permet d’afficher les objets cachés du monde

: ce cheat code permet d’afficher les objets cachés du monde bb.ignoregameplayunlocksentitlement : ce cheat code permet de débloquer les objets de récompense

💀 Quels sont les codes de triche concernant la mort ?

death.toggle true : ce code permet de rendre un Sim immortel

: ce code permet de rendre un Sim immortel death.toggle false : désactive le mode immortel

: désactive le mode immortel sims.add_buff Ghostly : permet de transformer un Sim en fantôme. L’effet disparaît après 4 heures en jeu.

: permet de transformer un Sim en fantôme. L’effet disparaît après 4 heures en jeu. traits.equip_trait trait_ghost_Fire : permet de mourir brûlé

: permet de mourir brûlé traits.equip_trait trait_ghost_Anger : permet de mourir en colère

: permet de mourir en colère traits.equip_trait trait_ghost_Hunger : votre Sim meurt de faim

: votre Sim meurt de faim traits.equip_trait trait_ghost_Embarrassment : mourir de honte

: mourir de honte traits.equip_trait trait_ghost_ElderExhaustion : votre Sim meurt d’épuisement (seniors)

: votre Sim meurt d’épuisement (seniors) traits.equip_trait trait_ghost_Laughter : permet de mourir (littéralement) de rire

: permet de mourir (littéralement) de rire traits.equip_trait trait_ghost_OldAge : votre Sim décède de vieillesse

: votre Sim décède de vieillesse traits.equip_trait trait_ghost_Cowplant : votre Sim meurt dévoré par une Plante vache

: votre Sim meurt dévoré par une Plante vache traits.equip_trait trait_ghost_Electrocution : mourir électrocuté

: mourir électrocuté traits.equip_trait trait_Ghost_Meteorite : votre Sim meurt écrasé par une météorite

: votre Sim meurt écrasé par une météorite traits.equip_trait trait_ghost_Drown : votre Sim se noie

👿 Quels sont les codes de triche liés aux traits de caractère ?

Vos Sims ont leur propre caractère, que vous leur avez forgé tout au long de votre vie virtuelle. Si vous n’en êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de modifier leur comportement. La base du code de cette section s’intitule comme ceci : traits.equip_trait trait_Legendary

Pour enlever un trait de caractère, il vous suffit de remplacer “equip” par “remove”.

Les codes de triche liés aux traits aspirations :

traits.equip_trait trait_Invested : ce code permet aux Sims astucieux de recevoir un versement chaque semaine en fonction des fonds de leur foyer

: ce code permet aux Sims astucieux de recevoir un versement chaque semaine en fonction des fonds de leur foyer traits.equip_trait trait_Quick_Learner : en rentrant ce code, vos sims qui apprennent vite développement toutes les compétences plus rapidement que les autres

: en rentrant ce code, vos sims qui apprennent vite développement toutes les compétences plus rapidement que les autres traits.equip_trait trait_Legendary : votre Sims est aimé

: votre Sims est aimé traits.equip_trait trait_TheKnack : ce code permet aux sims bricoleurs de réparer et améliorer immédiatement n’importe quel objet

: ce code permet aux sims bricoleurs de réparer et améliorer immédiatement n’importe quel objet traits.equip_trait trait_High_Metabolism : votre Sims a plus de chance de rester mince

: votre Sims a plus de chance de rester mince traits.equip_trait trait_FreshChef : ce code permet aux chefs frais d’être les meilleurs cuisiniers

: ce code permet aux chefs frais d’être les meilleurs cuisiniers traits.equip_trait trait_TwistedHeart :

: traits.equip_trait trait_Collector : vous permet de trouver plus souvent des objets rares à collectionner

traits.equip_trait trait_Confidante : les confidents vont éviter les conversations ennuyeuses et apprennent plus rapidement à connaître les autres Sims

: les confidents vont éviter les conversations ennuyeuses et apprennent plus rapidement à connaître les autres Sims traits.equip_trait trait_Player : les croqueuses de Sims et les Don Juan ne rendent jamais les autres Sims jaloux

: les croqueuses de Sims et les Don Juan ne rendent jamais les autres Sims jaloux traits.equip_trait trait_ValuedCustomer : les Sims économes profitent d’une réduction de 10 % sur tous leurs achats dans le mode Construction chaque semaine. La réduction sera appliquée aux fonds du foyer.

: les Sims économes profitent d’une réduction de 10 % sur tous leurs achats dans le mode Construction chaque semaine. La réduction sera appliquée aux fonds du foyer. traits.equip_trait trait_EternalBond : les Sims en couple bénéficient d’interactions spéciales leur permettant de surmonter les épreuves de la vie

: les Sims en couple bénéficient d’interactions spéciales leur permettant de surmonter les épreuves de la vie traits.equip_trait trait_Business_Savvy : les Sims ayant des facilités dans les affaires gagnent plus que le salaire standard en travaillant

: les Sims ayant des facilités dans les affaires gagnent plus que le salaire standard en travaillant traits.equip_trait trait_EssenceOfFlavor : les Sims ayant les traits Essence de saveur font mieux la cuisine et les boissons

traits.equip_trait trait_Expressionistic : les Sims expressionnistes peuvent créer des œuvres d’art très expressives, et quelle que soit leur humeur du jour.

: les Sims expressionnistes peuvent créer des œuvres d’art très expressives, et quelle que soit leur humeur du jour. traits.equip_trait trait_Appraiser : les experts ont la capacité de vendre leurs objets à collectionner afin de gagner de l’argent

: les experts ont la capacité de vendre leurs objets à collectionner afin de gagner de l’argent traits.equip_trait trait_Hilarious : les Sims hilarants font souvent des blagues drôles

: les Sims hilarants font souvent des blagues drôles traits.equip_trait trait_Longevity : les Sims ayant le trait Grande Longevité bénéficient d’une expérience de vie supérieure aux autres Sims. Ils évitent plus facilement les accidents

: les Sims ayant le trait Grande Longevité bénéficient d’une expérience de vie supérieure aux autres Sims. Ils évitent plus facilement les accidents traits.equip_trait trait_PerfectHost : les hôtes parfaits obtiennent un meilleur score que les autres pour tous les évènements qu’ils organisent

traits.equip_trait trait_Dastardly : les Sims ayant le trait déviance réalisent des interactions peu scrupuleuses plus puissantes et plus efficaces

: les Sims ayant le trait déviance réalisent des interactions peu scrupuleuses plus puissantes et plus efficaces traits.equip_trait trait_Matriarch : les Sims matriarches et patriarches augmentent les compétences de leurs enfants lorsqu’ils se trouvent à proximité de leurs parents

: les Sims matriarches et patriarches augmentent les compétences de leurs enfants lorsqu’ils se trouvent à proximité de leurs parents traits.equip_trait trait_Mastermind : les Sims manipulateurs provoquent la colère, la tristesse chez les autres Sims

: les Sims manipulateurs provoquent la colère, la tristesse chez les autres Sims traits.equip_trait trait_Webmaster : les pros du web sont des génies en informatique

: les pros du web sont des génies en informatique traits.equip_trait trait_Muser : le trait muse améliore les compétences de vos Sims lorsqu’ils sont inspirés

: le trait muse améliore les compétences de vos Sims lorsqu’ils sont inspirés traits.equip_trait trait_EpicPoet : le trait poétique se sert de l’essence de vie pour ressusciter ceux qu’ils ont perdu

: le trait poétique se sert de l’essence de vie pour ressusciter ceux qu’ils ont perdu traits.equip_trait trait_Bane : le Sims persecuteur peut saboter n’importe quoi

: le Sims persecuteur peut saboter n’importe quoi traits.equip_trait trait_OneWithNature : le naturaliste ne craint pas le feu et peut l’éteindre facilement

: le naturaliste ne craint pas le feu et peut l’éteindre facilement traits.equip_trait trait_Piper : le sims envoutant connaît plein de chansons et a un pouvoir conséquent sur les autres Sims

: le sims envoutant connaît plein de chansons et a un pouvoir conséquent sur les autres Sims traits.equip_trait trait_Alluring : le Sims séduisant a plus de chance de trouver son âme sœur

: le Sims séduisant a plus de chance de trouver son âme sœur traits.equip_trait trait_Chronicler : le professoral peut écrire un manuel sur n’importe quel domaine

: le professoral peut écrire un manuel sur n’importe quel domaine traits.equip_trait trait_PotionMaster : ce code permet au sims visé de devenir un pro des potions et peut préparer des boissons diverses et variées influençant les émotions des Sims

traits.equip_trait trait_FamilySim : ce trait permet aux Sims d’avoir de fortes relations familiales

: ce trait permet aux Sims d’avoir de fortes relations familiales traits.equip_trait trait_Gregarious : les sims nouent plus vite des liens amicaux

: les sims nouent plus vite des liens amicaux traits.equip_trait trait_AnglersTranquility : tous vos problèmes disparaissent lorsqu’ils pêchent, améliorant leur moral

: tous vos problèmes disparaissent lorsqu’ils pêchent, améliorant leur moral traits.equip_trait trait_LivingVicariously : vous profitez des compétences acquises par vos enfants

: vous profitez des compétences acquises par vos enfants traits.equip_trait trait_FamilySim : les Sims dotés de ce trait nouent de fortes relations familiales

: les Sims dotés de ce trait nouent de fortes relations familiales traits.equip_trait trait_Gregarious : les sims dotés de ce trait nouent des liens amicaux plus rapidement

: les sims dotés de ce trait nouent des liens amicaux plus rapidement traits.equip_trait trait_SociallyGifted : les Sims ayant des facilités socialement développent des compétences sociales adultes plus vite

: les Sims ayant des facilités socialement développent des compétences sociales adultes plus vite traits.equip_trait trait_MentallyGifted : les Sims ayant des facilités mentales développent des compétences sociales adultes plus vite

: les Sims ayant des facilités mentales développent des compétences sociales adultes plus vite traits.equip_trait trait_CreativelyGifted : le trait créatif permet au sim de développer des compétences créatives adultes plus vite

: le trait créatif permet au sim de développer des compétences créatives adultes plus vite traits.equip_trait trait_PhysicallyGifted : le trait physique avantageux permet de développer des compétences physiques adultes plus vite

Les codes de triche liés aux traits de la boutique de récompense :

traits.equip_trait trait_GreatKisser : augmente la compétence charisme à chaque baiser

: augmente la compétence charisme à chaque baiser traits.equip_trait trait_Beguiling : d’un simple regard, les Sims captivants peuvent séduire n’importe qui

: d’un simple regard, les Sims captivants peuvent séduire n’importe qui traits.equip_trait trait_NeedsNoOne : le Sims solitaire est très bien tout seul et n’a pas besoin de discuter pour se sentir bien

: le Sims solitaire est très bien tout seul et n’a pas besoin de discuter pour se sentir bien traits.equip_trait trait_Antiseptic : le besoin Hygiène d’un Sims antiseptique est réduit

: le besoin Hygiène d’un Sims antiseptique est réduit traits.equip_trait trait_Connections : le Sims ayant des relations en commençant leur carrière a plusieurs niveaux d’avance sur ses collègues

traits.equip_trait trait_ProfessionalSlacker : le fainéant n’a pas peur d’être renvoyé

: le fainéant n’a pas peur d’être renvoyé traits.equip_trait trait_Entrepreneurial : le Sims ayant un esprit d’initiative a plus de chances de recevoir une promotion au cours de sa carrière

: le Sims ayant un esprit d’initiative a plus de chances de recevoir une promotion au cours de sa carrière traits.equip_trait trait_Frugal : le Sims économe reçoit des factures peu élevées concernant son foyer

: le Sims économe reçoit des factures peu élevées concernant son foyer traits.equip_trait trait_Independent : un sim indépendant a un besoin social plus faible, ce qui entraîne une détérioration plus lente

: un sim indépendant a un besoin social plus faible, ce qui entraîne une détérioration plus lente traits.equip_trait trait_Carefree : ce code permet de rendre votre Sims insouciant. De ce fait, il n’est jamais tendu.

traits.equip_trait trait_Fertile : le Sim fertile a plus de chances d’avoir des enfants, dont des jumeaux ou triplés

: le Sim fertile a plus de chances d’avoir des enfants, dont des jumeaux ou triplés traits.equip_trait trait_Mentor : le mode mentor permet à un enseignant d’améliorer les compétences des autres Sims plus rapidement lorsque le niveau 10 d’une compétence est atteint

: le mode mentor permet à un enseignant d’améliorer les compétences des autres Sims plus rapidement lorsque le niveau 10 d’une compétence est atteint traits.equip_trait trait_SpeedReader : ce code de triche permet au Sim de recevoir le trait lecteur rapide, ce qui lui permet de lire plus rapidement que les Sims normaux

: ce code de triche permet au Sim de recevoir le trait lecteur rapide, ce qui lui permet de lire plus rapidement que les Sims normaux traits.equip_trait trait_NeverWeary : grâce à ce code, le Sim reçoit le trait jamais fatigué et n’a donc jamais besoin de dormir

traits.equip_trait trait_HardlyHungry : pas un gros appétit

: pas un gros appétit traits.equip_trait trait_SeldomSleepy : le Sim visé a besoin de moins de sommeil que les autres

: le Sim visé a besoin de moins de sommeil que les autres traits.equip_trait trait_NightOwl : les compétences montent plus vite la nuit

: les compétences montent plus vite la nuit traits.equip_trait trait_Observant : vous permet d’activer le trait caractère pour les sims visés, leur permettant de connaître tout de suite les traits de ceux qu’ils rencontrent.

: vous permet d’activer le trait caractère pour les sims visés, leur permettant de connaître tout de suite les traits de ceux qu’ils rencontrent. traits.equip_trait trait_Marketable : rend votre Sim négociateur, lui permettant de vendre des objets fabriqués contre plus de simflouz

traits.equip_trait trait_Shameless : rend votre sim sans gêne

: rend votre sim sans gêne traits.equip_trait trait_GymRat : votre Sim a une bonne hygiène de vie en faisant du sport

: votre Sim a une bonne hygiène de vie en faisant du sport traits.equip_trait trait_Savant : le sim savant améliore ses compétences plus vite

: le sim savant améliore ses compétences plus vite traits.equip_trait trait_FreeServices : demandes de service uniques gratuites

: demandes de service uniques gratuites traits.equip_trait trait_ForeverFull : votre Sim n’a jamais besoin de manger

: votre Sim n’a jamais besoin de manger traits.equip_trait trait_ForeverFresh : le Sim propre n’a pas besoin de se laver

: le Sim propre n’a pas besoin de se laver traits.equip_trait trait_SuperGreenThumb : les plantes dont s’occupe votre Sim sont dotées d’une grande vitalité

: les plantes dont s’occupe votre Sim sont dotées d’une grande vitalité traits.equip_trait trait_MorningPerson : les compétences augmentent plus vite le matin

: les compétences augmentent plus vite le matin traits.equip_trait trait_SteelBladder : les Sims n’ont jamais besoin de soulager leur vessie

: les Sims n’ont jamais besoin de soulager leur vessie traits.equip_trait trait_CreativeVisionary : votre Sim a de plus grandes chances de peindre et écrire des chefs d’œuvre

😱 Quels sont les codes de triche liés aux peurs ?

traits.equip_trait Trait_Fear_DeadEndJob : ses performances au travail seront amoindries par la peur d’avoir un emploi sans avenir. Il rentrera triste.

: ses performances au travail seront amoindries par la peur d’avoir un emploi sans avenir. Il rentrera triste. traits.equip_trait Trait_Fear_Death : le Sim visé fera tout pour éviter les comportements dangereux

: le Sim visé fera tout pour éviter les comportements dangereux traits.equip_trait Trait_Fear_CrowdedPlaces : votre Sim a peur de la foule

: votre Sim a peur de la foule traits.equip_trait Trait_Fear_Unfulfilled : le Sim sera insatisfait de sa vie et sera contrarié

: le Sim sera insatisfait de sa vie et sera contrarié traits.equip_trait Trait_Fear_Swimming : votre Sim a peur de l’eau et s’enfuira instantanément à son contact

: votre Sim a peur de l’eau et s’enfuira instantanément à son contact traits.equip_trait Trait_Fear_Failure : votre Sim souffre du syndrome de l’imposteur et doutera de ses capacités. Cela influera sur ses capacités au travail et aura du mal à créer de nouveaux objets.

: votre Sim souffre du syndrome de l’imposteur et doutera de ses capacités. Cela influera sur ses capacités au travail et aura du mal à créer de nouveaux objets. traits.equip_trait Trait_Fear_Ghosts : votre Sim a peur des fantômes

: votre Sim a peur des fantômes traits.equip_trait Trait_Fear_BeingCheatedOn : le Sim a peur d’être trompé

: le Sim a peur d’être trompé traits.equip_trait Trait_Fear_Fire : le Sim a peur du feu et a plus de chances de provoquer des incendies par accident

: le Sim a peur du feu et a plus de chances de provoquer des incendies par accident traits.equip_trait Trait_Fear_Dark : a peur du noir, ce qui provoquera des difficultés pour dormir la nuit

👩‍✈️ Quels sont les codes de triche liés aux carrières ?

Vos Sims peuvent suivre des carrières professionnelles, et vous pouvez leur faciliter la tâche en améliorant leur domaine de prédilection.

Pour l’école :

careers.promote Gradeschool : école primaire

: école primaire careers.promote Highschool : lycée

Carrières à temps plein :

careers.promote astronaut : astronaute

: astronaute careers.promote adult_freelancer_artist : artiste numérique (indépendant)

: artiste numérique (indépendant) careers.promote entertainer : artiste

: artiste careers.promote secret agent : agent secret

: agent secret careers.promote business : affaires

: affaires careers.promote criminal : criminel

: criminel careers.promote culinary : culinaire

: culinaire careers.promote adult_freelancer_agency_writer : auteur (indépendant)

: auteur (indépendant) careers.promote writer : auteur

: auteur careers.promote athletic : athlète

: athlète careers.promote influencer : influenceur de style

: influenceur de style careers.promote tech guru : gourou de la technologie

: gourou de la technologie careers.promote adult_freelancer_agency_programmer : programmeur (indépendant)

Carrières à temps partiel :

careers.promote PartTime_FastFood : employé de fast-food

: employé de fast-food careers.promote PartTime_Retail : employé de commerce

: employé de commerce careers.promote PartTime_Barista : barista

: barista careers.promote PartTime_Babysitter : baby-sitter

: baby-sitter careers.promote PartTime_Manual : ouvrier

À lire aussi : tous les codes de triche de Red Dead Redemption 2