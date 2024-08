GTA 5 : tous les codes de triche pour PC, PS4, PS5 et Xbox

Vous cherchez les codes de triche pour GTA 5 ? Ce guide exhaustif vous dévoile tous les codes de triche disponibles sur les plateformes PS4, PS5, Xbox, et PC, vous permettant de maîtriser les rouages du jeu à votre guise. N’oubliez pas, l’utilisation de ces codes peut désactiver temporairement les succès et trophées.

Bienvenue dans le monde palpitant de Grand Theft Auto V où l’action débridée, l’aventure sans limites et les possibilités infinies se rencontrent ! Ce guide exhaustif vous dévoile tous les codes de triche disponibles sur les plateformes PS4, PS5, Xbox, et PC, vous permettant de maîtriser les rouages du jeu à votre guise.

De la santé et de l’armure maximales aux armes dévastatrices, en passant par des codes pour modifier le climat, les voitures glissantes, et même la possibilité de faire apparaître un hélicoptère d’attaque Buzzard à la demande, ce guide détaille chaque triche, ses combinaisons de touches, et les numéros de téléphone associés.

Pour utiliser les codes de triche GTA 5 sur Xbox et Playstation, vous devez simplement les entrer avec le pavé directionnel et les boutons, ou utiliser le téléphone du jeu. Sur PC, vous pouvez faire de même ou utiliser des commandes de console pour le même effet.

Une chose à noter lors de l’utilisation des codes GTA 5 est qu’ils désactivent les trophées et les succès tant qu’ils sont actifs dans GTA 5. Pour y remédier, vous pouvez désactiver tout ce que vous avez activé en réentrant le code, mais il est conseillé de créer une sauvegarde séparée avec les codes de triche au cas où ils causeraient des problèmes, et de redémarrer le jeu une fois que vous avez terminé pour vous assurer que tout est réinitialisé.

👉 Les codes de triche rapides pour GTA 5

Utilisez ces codes de triche rapides pour les bases afin de maintenir votre santé, votre armure, vos munitions et vos armes à jour, tout en vous permettant également de contrôler les policiers si vous avez besoin de perdre des étoiles (ou d’en ajouter si vous souhaitez pimenter votre partie). Il y a aussi le code du parachute car c’est toujours utile. Peu importe sur quoi vous jouez, sortez votre téléphone et entrez les numéros indiqués pour obtenir l’effet.

Santé maximale et armure GTA 5 – 1-999-887-853 [1-999-TURTLE] Armes et munitions – 1-999-866-587 [1-999-TOOLUP] Augmenter le niveau de recherche – 1-999-3844-8483 [1-999-FUGITIVE] Diminuer le niveau de recherche – 1-999-5299-3787 [1-999-LAWYERUP] Code de parachute – 1-999-866-587 [1-999-TOOLUP]

👉 Tous les codes de triche de GTA 5

Si vous voulez plus de codes et astuces pour GTA 5, voici toute la liste sur PS5, PS4, Xbox et PC ci-dessous.

Codes sur les personnages

Code Effet Code Playstation Code Xbox Code PC (téléphone) Code PC (textuel) Santé maximale et armure Vous soigne instantanément et remplit votre jauge d’armure. Rond – L1 – triangle – R2 – Croix – Carré – Rond – Droite – Carré – L1 – L1 – L1 B – LB – Y – RT – A – X – B – Droite – X – LB – LB – LB 1-999-887-853 TURTLE Invincibilité Vous devenez invulnérable pendant 5 minutes Droite – Croix – Droite – Gauche – Droite – R1 – Droite – Gauche – Croix – Triangle Droite – A – Droite – Gauche – Droite – RB – Droite – Gauche – A – Y 1-999-7246-545-537 PAINKILLER Recharger la capacité spéciale Recharge la jauge de capacité spéciale* du personnage que vous jouez. Croix – Croix – Carré – R1 – L1 – Croix – Droite – Gauche – Croix A – A – X – RB – LB – A – Droite – Gauche – A 1-999-769-3787 POWERUP Super saut Vous permet de sauter à des kilomètres en l’air. Vous pouvez maintenir le saut pour aller plus haut Gauche – Gauche – Triangle – Triangle – Droite – Droite – Gauche – Droite – Carré – R1 – R2 Gauche – Gauche – Y – Y – Droite – Droite – Gauche – Droite – X – RB – RT 1-999-467-8648 HOPTOIT Course rapide Vous permet de courir très vite (facilite les collisions) Triangle – Gauche – Droite – Droite – L2 – L1 – Carré Y – Gauche – Droite – Droite – LT – LB – X 1-999-2288-463 CATCHME Nage rapide Vous permet de vous déplacer très vite dans l’eau Gauche – Gauche – L1 – Droite – Droite – R2 – Gauche – L2 – Droite Gauche – Gauche – LB – Droite – Droite – RT – Gauche – LT – Droite 1-999-4684-4557 GOTGILLS Code d’ivresse Rend votre personnage ivre, avec des effets d’écran flous et une marche chancelante. Triangle – Droite – Droite – Gauche – Droite – Carré – Rond – Gauche Y – Droite – Droite – Gauche – Droite – X – B – Gauche 1-999-547-861 LIQUOR * Franklin a une capacité de conduite pour ralentir le temps dans les voitures. La capacité Bullet Time de Michael fait la même chose en combat, tandis que le mode Red Mist de Trevor diminue les dégâts subis et augmente les dégâts infligés.

Codes d’armements

Code Effet Code Playstation Code Xbox Code PC (téléphone) Code PC (textuel) Armes et munitions Vous donne toutes les armes et balles que vous pouvez porter Triangle – R2 – Gauche – L1 – Croix – Droite – Triangle – Bas – Carré – L1 – L1 – L1 Y – RT – Gaycge – LB – A – Droite – Y – Bas – X – LB – LB – LB 1-999-866-587 TOOLUP Punchs explosifs Donner des coups de poing qui créent d’énormes explosions au contact Droite – Gauche – Croix – Triangle – R1 – Rond – Rond – Rond – L2 Droite – Gauche – A – Y – RB – B – B – B – LT 1-999-4684-2637 HOTHANDS Bullet time Vous permet d’activer la visée au ralenti* Carré – L2 – R1 – Triangle – Gauche – Carré – L2 – Droite – Croix X – LT – RB – Y – Gauche – X – LT – Droite – A 1-999-3323-393 DEADEYE Balles explosives Les balles détonent quand elles touches quelque chose Droite – Carré – Croix – Gauche – R1 – R2 – Gauche – Droite – Droite – L1 – L1 – L1 Droite – X – A – Gauche – RB – RT – Gauche – Droite – Droite – LB – LB – LB 1-999-444-439 HIGHEX Balles enflammées Vos balles mettent le feu à tout ce qu’elles touchent si c’est inflammable L1 – R1 – Carré – R1 – Gauche – R2 – R1 – Gauche – Carré – Droite – L1 – L1 LB – RB – X – RB – Gauche – RT – RB – Gauche – X – Droite – LB – LB 1-999-462-363-4279 INCENDIARY * 3 niveaux sont disponibles. À chaque fois que vous saisissez le code, vous passez au niveau supérieur. Si vous l’activez une quatrième fois, le code se désactive.

Codes sur le jeu

Code Effet Code Playstation Code Xbox Code PC (téléphone) Code PC (textuel) Ralenti Passe le jeu en slow motion* Triangle – Gauche – Droite – Droite – Carré – R2 – R1 Y – Gauche – Droite – Droite – X – RT – RB 1-999-756-966 SLOWMO Gravité réduite Réduit la gravité de telle sorte que tout flotte au moindre choc Gauche – Gauche – L1 – R1 – L1 – Droite – Gauche – L1 – Gauche Gauche – Gauche – LB – RB – LB – Droite – GAUCHE – LB – Gauche 1-999-356-2837 FLOATER Changer la météo Fait défiler toutes les options météorologiques à chaque fois que vous entrez le code R2 – Croix – L1 – L1 – L2 – L2 – L2 – Carré RT – A – LB – LB – LT – LT – LT – X 1-999-625-348-7246 MAKEITRAIN * 3 niveaux sont disponibles. Activez le code autant de fois que vous souhaitez ralentir le jeu. L’activer une quatrième fois, repasse le jeu à la vitesse normale.

Codes pour changer l’indice de recherche

Code Effet Code Playstation Code Xbox Code PC (téléphone) Code PC (textuel) Augmenter le niveau de recherche Ajoute une étoile à votre niveau de recherche à chaque fois que vous entrez le code R1 – R1 – Rond – R2 – GAUCHE – Droite – Gauche – Droite – Gauche – Droite RB – RB – B – RT – Gauche – Droite – Gauche – Droite – Gauche – Droite 1-999-3844-8483 FUGITIVE Diminuer le niveau de recherche Retire une étoile de votre niveau de recherche à chaque fois que vous entrez le code R1 – R1 – Rond – R2 – Droite – Gauche – Droite – Gauche – Droite – Gauche RB – RB – B – RT – Droite – Gauche – Droite – Gauche – Droite – Gauche 1-999-5299-3787 LAWYERUP

Codes divers

Code Effet Code Playstation Code Xbox Code PC (téléphone) Code PC (textuel) Parachute Vous donne un parachute instantanément Gauche – Droite – L1 – L2 – R1 – R2 – R2 – Gauche – Gauche – Droite – L1 Gauche – Droite – LB – LT – RB – RT – RT – Gauche – Gauche – Droite – LB 1-999-759-3483 SKYDIVE Chute libre Vous fait tomber du ciel. C’est parfait si vous souhaitez tester votre parachute L1 – L2 – R1 – R2 – Gauche – Droite – L1 – L2 – R1 – R2 – Gauche – Droite – Gauche – Droite LB – LT – RB – RT – Gauche – Droite – Gauche – Droite – LB – LT – RB – RT – Gauche – Droite – Gauche – Droite 1-999-759-3255 SKYFALL Mode réalisateur Vous permet de jouer n’importe quel personnage et de modifier de nombreux paramètres – – 1-999-5782-5368 JRTALENT Téléphone noir Provoque une explosion aléatoire quelque part autour du joueur – – 1-999-367-3767 EMPEROR

Codes de triche pour les véhicules