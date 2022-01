L’Étoile de la mort effrayante de Saturne cache peut-être un océan liquide

Mimas est un satellite naturel de Saturne. Découverte en 1789 par William Herschel, on évoque souvent sa ressemblance frappante (et fortuite) avec l’Étoile de la mort. Si tout le monde pensait qu’elle n’était faite que de glace, une nouvelle étude révèle qu’elle pourrait bien cacher un vaste océan liquide souterrain.

Mimas et l’Étoile de la mort © NASA, Lucasfilm

La première chose que l’on remarque avec la lune Mimas, l’une des lunes de Saturne, c’est sa ressemblance avec l’Étoile de la mort, de Star Wars. Pourquoi ? Son format sphéroïde déjà, qui y ressemble. Sa couleur gris-blanc également, mais surtout, son énorme cratère d’impact de 130 kilomètres de diamètre, qui porte le nom de son découvreur, Herschel. Et qui ressemble beaucoup au superlaser.

Grâce à des données récoltées par la sonde Cassini, les chercheurs ont remarqué que Mimas oscillait pendant qu’elle tournait. De quoi mettre la puce à l’oreille d’Alyssa Rose Rhodena et de Matthew E.Walker du Southwest Research Institute et du Planetary Science Institute, qui ont mené de nouvelles recherches.

Ces derniers se sont penchés sur une analyse thermique plus poussée de la lune de Saturne et ont révélé que Mimas n’est peut-être pas constituée que de glace. Cette dernière renfermerait même en réalité un immense océan souterrain.

Un vaste océan sous Mimas ?

Après 13 ans de bons et loyaux services (et de superbes photos de la lune Mimas), la sonde Cassini s’est arrêtée en 2017. Mais les données qu’elle nous a envoyées sont encore et toujours exploitées dans le but d’obtenir de précieuses informations. Aujourd’hui, deux hypothèses existent quant à la structure interne de Mimas : soit elle possède un noyau de roche de forme allongée sous un manteau de glace, soit elle dispose d’un océan interne, caché entre sa surface et son noyau.

« Parce que la surface de Mimas est fortement cratérisée, nous pensions qu’il ne s’agissait que d’un énorme bloc de glace gelé », a déclaré Alyssa Rose Rhodena, du Southwest Research Institute. « Il s’avère que la surface de Mimas nous induisait en erreur » a-t-elle ajouté.

Cette étude va dans le sens de cette seconde hypothèse : la composition de sa croûte, sa rhéologie et l’impact des marées démontrent qu’un vaste océan liquide pourrait bien être sous sa surface. Les données sont toujours en cours d’analyse.

« Cette découverte va considérablement élargir la définition d’un monde potentiellement habitable dans notre système, et au-delà » a ajouté Alyssa Rose Rhodena. Autrement dit, les lunes de notre Système solaire comportant un océan interne sont peut-être plus abondantes que ce qui était pensé par les planétologues.

Source : Science Direct