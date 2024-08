Mars : de l’eau liquide découverte « dans » la planète, un signe de vie incontestable ?

© Envato

La planète rouge a-t-elle déjà abrité la vie ? Voilà une question à laquelle de nombreux scientifiques tentent d’apporter une réponse. Des centaines de formes ressemblant à des araignées ont bien été photographiées sur Mars récemment, mais non, il ne s’agissait pas d’êtres vivants.

En revanche, des chercheurs viennent de faire une découverte d’ampleur grâce aux données récupérées par la sonde Insight de la Nasa. De l’eau liquide est profondément enfouie au cœur de la planète rouge.

Une grande quantité d’eau liquide se trouve dans les fissures et les pores de Mars

Mars était bien chaude et humide il y a plus de trois milliards d’années avant que son eau ne s’échappe dans l’espace. Cependant, les scientifiques cherchaient à savoir si la planète rouge avait perdu l’intégralité de son eau liquide (de la glace se trouve un peu sous la surface) ou non.

Les données de la sonde InSight de la NASA lancée le 5 mai 2018 révèlent que la substance existe encore sur Mars, ou plutôt à l’intérieur de celle-ci. L’étude publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) indique que l’eau liquide se trouve dans les fissures et les pores du milieu de la croûte martienne, à une profondeur d’environ 10 à 20 km.

Elles contiennent assez d’eau pour recouvrir toute la planète d’un océan d’une profondeur de 1 à 2 km, « soit plus que les volumes d’eau proposés pour remplir les anciens océans martiens hypothétiques ». Mars n’aurait donc pas perdu la plus grande partie de son eau dans l’atmosphère, comme le laissait déjà penser les résultats de la mission MAVEN.

Si de l’eau liquide existe à l’intérieur de la planète, cela signifie-t-il que des formes de vie, comme des microbes, peuvent aussi s’y retrouver ? Vashan Wright, auteur de l’étude, explique qu’il faudrait sonder encore plus profondément la planète ou trouver de l’eau à la surface pour le savoir. Une entreprise particulièrement délicate nécessitant de très grands moyens.

Toutefois, il estime que ces découvertes ont bien « des implications pour la compréhension du cycle de l’eau sur Mars, la détermination du devenir des eaux de surface passées, la recherche de vie passée ou présente, et l’évaluation de l’utilisation des ressources in situ pour les missions futures ».