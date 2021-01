LG présente une TV OLED pliante de 48 pouces pour le gaming qui produit du son sans haut-parleurs

Au cours du CES 2021, LG présentera un nouvel écran OLED pliant de 48 pouces taillé pour le gaming et équipé de la technologie CSO (Cinematic Sound OLED). Les écrans CSO créent des ondes sonores en utilisant un moteur de vibration monté derrière l’écran pour le faire vibrer et ainsi créer du son.

Dans un communiqué de presse, l’entreprise a déclaré que cet écran « mince comme du papier » peut se plier jusqu’à un rayon de courbure de 1 000 mm tout en offrant une « distance de visualisation uniforme« .

LG OLED pliant 48 pouces – Crédit : LG Display

LG Display est le leader du marché dans le domaine des écrans OLED pour les téléviseurs. Récemment, le constructeur coréen a annoncé un partenariat avec Microsoft pour promouvoir l’excellente expérience de jeu sur ses téléviseurs OLED.

On sait aussi que LG prépare un téléviseur OLED transparent de 55 pouces pour équiper les bars à sushis, mais ce n’est pas le premier constructeur à se pencher sur cette technologie, puisque Xiaomi a déjà lancé une télévision transparente, la Mi TV LUX OLED. L’expertise de LG dans les écrans OLED ne s’arrête pas aux téléviseurs, puisque du côté des smartphones, LG compterait lancer un premier smartphone avec un écran enroulable dès mars 2021.

Une télévision OLED 48 pouces avec la technologie CSO chez LG

Selon Dr. Chang-ho Oh, vice-président exécutif et chef de l’unité commerciale TV chez LG Display, « L’écran CSO pliant de 48 pouces de LG Display est optimisé pour le jeu, car il maximise l’utilisation d’une technologie avancée qui produit une nouvelle expérience immersive. En d’autres termes, il offre le meilleur environnement de jeu aux joueurs. ».

Le nouvel écran de LG est taillé pour le gaming grâce à son temps de réponse de seulement 0,1 milliseconde (ms), ainsi que son taux de rafraichissement variable de 40 Hz à 120 Hz. Le moteur de vibration qui produit du son a grandement été amélioré depuis la présentation de la technologie il y a quatre ans. En effet, à cette époque, celui-ci mesurait 9 mm d’épaisseur, contre seulement 0,6 mm pour cet écran. La télévision ne possède donc pas de haut-parleurs, ce qui lui permet d’être très plus fine que la concurrence.

Il serait possible d’appuyer sur un bouton pour incurver l’écran pour le jeu, et l’aplatir pour regarder des vidéos. Enfin, pour les joueurs, les écrans OLED de LG Display sont particulièrement adaptés à de longues sessions de gaming. En effet, ils sont reconnus et certifiés par les principaux organismes de certification mondiaux comme émettant de faibles niveaux de lumière bleue.

