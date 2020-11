Xbox Series X : les télévisions LG OLED offrent la meilleur expérience de jeu next-gen selon Microsoft

LG et Microsoft ont formé un partenariat exclusif pour promouvoir l’expérience de jeu de la prochaine génération telle qu’elle est censée être vécue : en 4K 120 images par seconde avec latence faible et une large gamme de couleurs.

Selon la société, les dernières télévisions OLED de LG permettent « aux joueurs occasionnels et sérieux de profiter dès aujourd’hui des jeux de nouvelle génération. », grâce à un temps de réponse ultra rapide de 1 ms avec un faible décalage d’entrée, ainsi qu’à quatre ports HDMI 2.1.

LG OLED et Xbox Series X – Crédit : LG

Les téléviseurs LG Series X, la gamme OLED lancée cette année, ainsi que les Xbox Series X supportent tous deux le Dolby Vision et le Dolby Atmos. En outre, les téléviseurs peuvent gérer un taux de rafraîchissement variable (VRR) et disposent d’un mode de latence automatique faible (ALLM) qui permet des temps de réponse aussi bas que 1 ms.

Les LG Series X OLED permettent des fonctionnalités destinées aux gamers

Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Dolby Vision est une forme de HDR qui offre de meilleurs reflets et des niveaux de noir plus profonds. L’ALLM et le VRR sont deux modes qui permettent une meilleure expérience gaming, et qui peuvent vous permettre de prendre l’avantage sur vos adversaires sur des jeux comme Call of Duty, ou la moindre milliseconde de latence en moins peut changer le cours de la partie. Tous deux ne sont disponibles qu’à partir de téléviseurs compatibles et équipés d’une connectique HDMI 2.1, même si certains modèles comme les LG B9, C9 et E9 sont compatibles ALLM et VRR avec un HDMI 2.0. En début d’année, nous avions testé la LG 55B9, une TV OLED d’entrée de gamme. C’est bon point de départ pour profiter d’une bonne expérience sur les consoles next-gen.

En septembre, le fabricant coréen avait dévoilé les premiers téléviseurs OLED 8K compatibles avec les NVIDIA RTX 3000, mais ceux-ci sont peut-être disproportionnés pour une Xbox Series X. En effet, il vaut mieux se tourner vers des téléviseurs comme le LG CX, qui se trouve dans notre comparatif des meilleures télévisions du moment.

Si vous voulez jouer les titres HDR comme leurs développeurs l’ont prévu, une nouvelle télévision LG OLED est une bonne solution, en plus d’être parfaite pour les services de vidéo à la demande comme Netflix et Disney+. Microsoft a donc fait de LG son partenaire officiel sur les principaux marchés d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et de la région Asie-Pacifique.

Source : LG