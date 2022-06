L’homme de Néandertal aura occupé cette grotte espagnole pendant plus de 50 000 ans

Une grotte dans le sud de l’Espagne a été utilisée par les hommes de Néandertal comme lieu de sépulture, de vie et d’expression artistique pendant plus de 50 000 ans, selon une étude publiée le 1er juin 2022 dans la revue en libre accès PLOS ONE par José Ramos-Muñoz de l’Université de Cadix.

La grotte Cueva de Ardales © Ramos-Muñoz et al., CC-BY 4.0

Une étude publiée le 1er juin 2022 dans la revue PLOS ONE et écrite par José Ramos-Muñoz de l’Université de Cadix révèle que l’homme de Néandertal a vécu 50 000 ans dans la grotte Cueva de Ardales, située dans le sud de l’Espagne. Célèbre pour son millier de peintures et de gravures réalisées par nos ancêtres, cette grotte démontre aujourd’hui l’étendue de la présence des premiers humains au sein de la péninsule ibérique.

Une grotte occupée par les Néandertaliens il y a 65 000 ans, puis, par l’homme moderne

Une combinaison de datation radiométrique et d’analyse des restes et d’artefacts dans la grotte fournit la preuve que les premiers occupants du site étaient des Néandertaliens, il y a plus de 65 000 ans. Les humains modernes sont arrivés plus tard, il y a environ 35 000 ans. Ces derniers auront utilisé la grotte sporadiquement jusqu’au début de l’âge du cuivre.

L’art rupestre le plus ancien de la grotte se compose de signes abstraits tels que des points, des bouts de doigts et des pochoirs à la main, créés avec du pigment rouge. L’été dernier, l’os de l’orteil d’un cerf préhistorique gravé de lignes par les Néandertaliens datant d’il y a 51 000 ans avait été découvert, considéré comme l’une des plus anciennes œuvres d’art jamais trouvées.

Des restes humains retrouvés indiquent l’utilisation de la grotte comme lieu de sépulture dans l’Holocène. Les preuves d’activités domestiques sont en revanche extrêmement pauvres, ce qui suggère que les humains n’y vivaient pas.

Les auteurs de l’étude ajoutent : « Notre recherche présente une série bien stratifiée de plus de 50 dates radiométriques à Cueva de Ardales qui confirment l’antiquité de l’art paléolithique d’il y a plus de 58 000 ans. Cela certifie également que la grotte était un lieu d’activité particulièrement relié à l’art, puisque de nombreux fragments d’ocre ont été découverts dans les niveaux du Paléolithique moyen ».

Ces résultats confirment l’importance de Cueva de Ardales en tant que site à haute valeur symbolique. La grotte offre une histoire incroyable de l’activité humaine en Espagne, déjà bien chargée. La péninsule ibérique rassemble en effet une trentaine d’autres grottes similaires, qui permettent d’en apprendre toujours plus sur l’histoire profonde de la culture européenne.

Source : PLOS ONE (accès libre)