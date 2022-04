Grosses pannes Internet en France, des liaisons fibres coupées : malveillance confirmée

Ce mercredi, plusieurs utilisateurs ont signalé des pannes fibre dans le nord et l’est de la France. En cause visiblement : des câbles de plusieurs réseaux fibre longue distance partiellement sectionnés. Il pourrait s’agir d’actes de sabotage coordonnés, une hypothèse plausible qui reste toutefois encore à prouver.

Si vous bénéficiez d’une offre Internet fibre ou d’une offre ADSL, vous risquez de faire grise mine aujourd’hui. Plusieurs coupures sont signalées dans l’Hexagone, notamment dans les régions Nord et Est. Un rapide tour sur Down Detector permet de mesurer l’ampleur du problème. Notamment du côté de Free où un pic de 2229 signalements a été notifié sur le site d’alerte. C’est l’opérateur le plus touché par ces pannes Internet d’ampleur.

De nombreux DSLAM ne répondent plus depuis ce matin comme le souligne le site Free-réseau qui avance le nombre de 120. Du côté de Bouygues, on observe un pic de 115 pannes signalées dans la nuit. Quant à SFR, 189 signalements ont été faits ce mercredi matin. Le site Zone ADSL rapporte 6834 pannes sur le réseau fixe Free, 1041 pannes sur celui de SFR et 504 pannes chez Bouygues. Le site Zone ADSL rapporte 6834 pannes sur le réseau fixe Free, 1041 pannes sur celui de SFR et 504 pannes chez Bouygues.

À lire > Test éligibilité fibre : comment savoir si vous êtes éligible à la fibre optique ?

Fibre : des coupures très suspectes

Peu d’informations sont pour le moment disponibles. Mais des sources indiquent que plusieurs coupures de fibre ont été signalées dans des infrastructures connectant l’Île-de-France à d’autres grandes villes. Et comme l’indique l’AFP, ce sont bien des actes de vandalisme qui ont impacté le réseau fibre, provoquant ralentissements et coupures de connexion.

Des ralentissements et des coupures de l'accès à internet ont été signalés ce matin dans plusieurs grandes villes françaises, après que des actes de vandalisme ont touché le réseau de fibres optiques, selon des sources concordantes #AFP pic.twitter.com/wZOEZY6pwe — Agence France-Presse (@afpfr) April 27, 2022

La quasi-simultanéité des coupures cette nuit (entre 3h20 et 5h20) semble en effet suspecte, d’autant qu’il ne s’agit pas de simples connexions « grand-publics » qui ont été touchées, mais des liaisons nationales majeures, sur au moins trois lieux distants de plusieurs dizaines de kilomètres.

Plus d’informations à suivre…