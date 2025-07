Apple dévoile sa feuille de route XR jusqu’en 2028 : six nouveaux produits attendus

© Matcuz / Pixabay

Apple mise sur la réalité augmentée et la réalité mixte pour les années à venir

Après avoir fait ses premiers pas avec le lancement du Vision Pro en 2024, Apple prévoit une véritable offensive produits sur les prochaines années, avec pas moins de six nouveautés prévues entre 2025 et 2028.

Selon les informations relayées par l’analyste Ming-Chi Kuo, reconnu pour ses prévisions souvent fiables autour des projets Apple, la marque à la pomme prépare plusieurs évolutions de son casque Vision Pro. Dès 2025, une nouvelle version équipée de la puce M5 devrait voir le jour, avec une production en série prévue pour le troisième trimestre.

Bien que cette mise à jour reste modeste, principalement axée sur une amélioration des performances grâce au nouveau processeur, elle permettra à Apple de maintenir sa présence sur le marché en attendant des modèles plus accessibles.

C’est en 2027 que les choses pourraient réellement s’accélérer avec l’arrivée du Vision Air, un modèle plus léger (jusqu’à 40 % de poids en moins par rapport au Vision Pro) et plus abordable financièrement. Ce futur casque fonctionnerait avec une puce issue de la gamme iPhone, contrairement au Vision Pro qui intègre une puce de type Mac. Pour réduire le coût, Apple prévoirait également d’utiliser des matériaux plus légers et de diminuer le nombre de capteurs.

En parallèle, Apple plancherait sur une deuxième génération de son Vision Pro pour 2028. L’objectif serait d’offrir un appareil plus puissant tout en retravaillant son design et en diminuant le poids. Là encore, le tarif serait revu à la baisse par rapport au modèle actuel, pour tenter de séduire un public plus large.

La stratégie d’Apple ne s’arrête pas aux casques

La firme envisagerait aussi de s’imposer sur le marché des lunettes intelligentes. Dès 2027, elle pourrait commercialiser un modèle de lunettes connectées inspiré des Ray-Ban Meta. Ces lunettes, dépourvues d’écran, offriraient des fonctionnalités telles que l’interaction vocale avec une intelligence artificielle, la prise de photos grâce à une caméra embarquée et encore l’écoute de musique. Apple table sur des volumes de vente significatifs, avec des prévisions de plusieurs millions d’unités dès la première année.

Pour les véritables lunettes de réalité augmentée avec affichage visuel intégré, il faudra patienter jusqu’à 2028. Ces futures Apple Glass seraient contrôlées par la voix et par des gestes de la main.

Enfin, un autre projet pourrait aussi voir le jour : un accessoire d’affichage externe connecté à un iPhone, dont le développement avait été suspendu en 2024, mais qui pourrait être relancé pour une production en 2026.

Source : Presse Citron