Test Livre photo Fnac : le livre photo facile à concevoir, beau à feuilleter

La Fnac propose sur son site une interface pour personnaliser et mettre en valeur vos plus belles photos. Avec cet outil, créer un album de qualité professionnelle, rapidement et pour un coût abordable, est à la portée de tous, y compris les néophytes.

9/10 Fnac Photo 19,90€ > Fnac On aime La qualité d’impression au top

La qualité d’impression au top La conception très satisfaisante du livre

La conception très satisfaisante du livre La richesse de la personnalisation

La richesse de la personnalisation La simplicité d’utilisation

La simplicité d’utilisation L’outil de visualisation pratique

L’outil de visualisation pratique Les transferts de photo facilités On n’aime pas Pas d’interconnexion entre appli et interface

Pas d’interconnexion entre appli et interface Gare aux surcoûts

Gare aux surcoûts Papier argentique réservé aux livres XL Verdict : Le livre photo FNAC constitue une excellente occasion de mettre en scène ses photos pour ensuite les partager en famille ou entre amis à l’occasion d’une réunion. Le rendu très professionnel de l’ensemble, grâce à une qualité d’impression irréprochable et à un grammage élevé du papier, rend son feuilletage particulièrement plaisant. La conception d’un livre est facilitée par une interface simple à prendre en main, malgré le nombre important d’options de personnalisation. Du format du livre à sa taille, en passant par une vaste palette de couleurs et de motifs pour les pages, le choix offert par la Fnac permet de réaliser un souvenir unique qui répond parfaitement à vos goûts. Malgré quelques limitations et menus défauts, le livre photo, cadeau de choix pour ceux en panne d’idées, n’a décidément plus rien à voir avec l’album photo à l’ancienne.

Plutôt que de saturer la mémoire de votre smartphone ou de votre ordinateur, vos plus beaux clichés méritent d’être mis en valeur. Inutile d’imprimer toutes vos photos pour glisser les plus remarquables dans un album photo à l’ancienne, avec ses poches plastiques peu flatteuses.

Il existe bien mieux, un véritable livre photo à la conception sophistiquée et qui fait appel à un papier photo de qualité. Nous avons testé le service proposé par la Fnac pour vérifier s’il était possible de réaliser facilement le meilleur des livres photo de ses rêves ?

🧑‍💻 Web ou mobile, interface au choix

Qu’il s’agisse du livre lui-même – son format, sa taille, sa couverture, ou bien de l’agencement des clichés et de leur mise en valeur page après page, la Fnac propose une offre particulièrement riche. Elle se veut de surcroît aisément appropriable par tous types de public, y compris ceux qui ne sont pas à l’aise avec les logiciels créatifs. D’ailleurs, si vous réalisez votre livre depuis un ordinateur, il est inutile de télécharger le moindre logiciel, tout s’effectue depuis le site de l’enseigne.

Ceux qui préfèrent l’usage du smartphone ont à leur disposition l’application Fnac Photo téléchargeable sur le Play Store et l’App Store. L’interface et l’application fonctionnent indépendamment l’une de l’autre. Vous ne pourrez donc pas commencer avec l’une et terminer avec l’autre. Elles ont juste en commun votre compte Fnac habituel. Sachez toutefois que l’application offre moins de possibilités que l’interface.

Pour tester le service de livre photo, nous avons donc choisi de concevoir notre premier album depuis un ordinateur pour le confort d’affichage et les possibilités offertes. Nous avons pour cela fait appel à l’interface Web dédiée à la création d’albums.

On y accède directement depuis l’adresse https://photo.fnac.com/ qui regroupe non seulement les livres photo, mais aussi les tirages, la décoration murale ou même des objets personnalisés et autres magnets photo. Il est également possible d’y accéder depuis la partie Tirages et livres photo en page d’accueil du site de la Fnac.

Nous avons opté pour un livre carré moyen format (21 x 21 cm) en réalité 21,8 x 21,8 cm, comme pour chacun de nos tests. Nous avons précisément opté pour un livre à couverture rigide avec ouverture plat, dont le prix est annoncé à partir de 36,90 euros.

💰 Quel est le prix d’un livre photo Fnac ?

L’avantage avec la Fnac est qu’il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Trois formats coexistent (Paysage, carré et Portrait) déclinés en trois tailles (S, M et XL). Il est ensuite possible d’opter pour une couverture souple ou rigide avec ouverture standard ou à plat. Vient ensuite la qualité de papier à déterminer, de type digital ou argentique selon les formats.

Chaque album dispose de 24 pages au minimum (hors couverture) et voici leur prix de démarrage, en petit format et avec une couverture souple

Livre photo A5 paysage (21 x 16 cm) : à partir de 19,90 €

(21 x 16 cm) : à partir de 19,90 € Livre photo Mini carré (16 x 16 cm) : à partir de 15,90 €

(16 x 16 cm) : à partir de 15,90 € Livre photo A5 portrait (21 x 16 cm) : à partir de 19,90 €

Choisir d’autres options alourdit inévitablement la facture, mais dans certaines occasions, il faut savoir se faire plaisir. Un livre photo est censé être feuilleté régulièrement et il permet de montrer facilement ses photos à des proches. C’est aussi une excellente idée de cadeau, originale et très personnelle.

Pour prendre l’exemple du livre photo carré, en choisissant les options les plus coûteuses, on parvient à ce tarif

Livre photo Argentique – XL Carré – Album premium (30 x 30 cm) : à partir de 69,90 €

Ce livre peut compter jusqu’à 70 pages maximum, mais certains livres, en fonction de leur format, montent même jusqu’à 140 pages.

À ce coût s’ajoutent les frais de livraison (à partir de 7,99 € au domicile, 4,99 € en point relais et 2,90€ en magasin).

💫 Un livre réussi en quelques clics

Nul besoin de passer des heures à créer à votre livre si vous êtes pressé par le temps. Il est possible d’obtenir un très beau résultat sans trop se poser de question et surtout en quelques minutes. Ce qui prendra finalement le plus de temps, c’est la sélection de vos clichés que la Fnac ne peut faire à votre place.

Limitez le nombre de photos en fonction du nombre de pages de l’album. 48 photos maximum, par exemple, pour un album de 24 pages, si vous voulez au maximum 2 images par page !

Choisissez votre format et la taille de livre puis cliquez sur “Je crée mon livre”. Si certaines photos sont stockées sur votre smartphone, pas la peine de les transférer vers l’ordinateur via un câble.

La Fnac propose via un simple QR code à flasher de les transférer sans fil à votre place vers son interface Web. Une fois cette tâche accomplie, vous pouvez aussi ajouter des images stockées sur votre ordinateur.

Dans l’interface, les photos sont affichées sur la gauche. En cliquant sur le bouton Remplir ma création, l’interface propose un remplissage automatique par ordre chronologique. En deux ou trois secondes, votre livre photo est rempli.

Si vous souhaitez un fond coloré plutôt que du blanc, direction l’icône en forme de palette à gauche. Optez pour la couleur de votre choix, puis cliquez sur le bouton Appliquez à toutes les pages.

Pour une touche plus personnelle, vous pouvez, une fois votre album rempli, réorganiser les doubles pages de votre choix. Activez pour cela la mise en page automatique et cliquez sur Mise en page aléatoire (une icône en haut à gauche de la double page).

Il ne vous reste plus qu’à remplir la couverture, le dos du livre de la même façon et d’indiquer un titre sur la tranche de l’album. L’interface vous propose une retouche intelligente des photos qui rehausse l’éclairage et les couleurs, mais sans qu’on puisse comparer l’avant/après. Il ne vous reste plus qu’à choisir une couverture mate ou brillante et c’est fini, vous pouvez passer au règlement.

À tout moment, vous pouvez vous interrompre. Il suffit de sauvegarder votre création d’un clic sur la petite disquette en haut à gauche pour reprendre plus tard le travail. Dans la rubrique “Mes créations” de votre compte Photo, vous retrouvez les créations en cours, celles dans le panier et même celles terminées et livrées (au cas où vous voudriez envoyer ce livre à un proche). Toutes sont modifiables.

🧑🏻‍🎨 Une personnalisation poussée

De nombreuses fonctionnalités sont proposées dans l’Interface Web des livres photo et il serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Cinq rubriques dans la colonne de gauche de l’interface sont à votre disposition.

Depuis Photos, vous accédez à vos images sélectionnées et pouvez en ajouter à tout moment. D’un simple glisser-déposer avec votre souris, vous transférez votre cliché vers une page du livre. Il est même possible de glisser une photo à cheval sur deux pages, ce qui permet de profiter pleinement d’une prise de vue panoramique (dans la rubrique “Mise en page” que nous verrons plus loin, il existe par ailleurs un mode panoramique). Une fois l’image transférée, elle est cochée dans votre galerie, ce qui vous évite d’utiliser par inadvertance deux fois la même (sauf à le désirer).

En cliquant sur l’image dans l’album, vous accédez à des fonctions pour incliner la photo (cela donne du style), zoomer dans l’image, changer l’orientation du cliché (entre portrait et paysage), échanger cette photo avec une présente sur une autre page ou la supprimer. Si vous avez glissé deux images dans la page qui se superposent, vous pouvez choisir celle qui sera au premier plan.

Les manipulations sont simples, mais elles offrent un résultat soigné pour peu qu’on s’y attarde. L’ajout de texte est possible et s’il vous manque quelques pages pour finir, vous pouvez en ajouter d’un clic (comptez un surcoût de 1,80 € pour une double page). Selon nous, il ne manque qu’une option pour redresser la ligne d’horizon sur les photos de paysage prises de travers !

La section mise en page vous fournit des modèles de pages prédéfinis pour gagner du temps, avec 1, 2, 3 jusqu’à plus de 15 photos par page, organisées de multiples façons pour rompre la monotonie.

La partie Fonds apporte une touche professionnelle avec une vaste palette de couleurs et surtout des fonds dits créatifs (texturés ou à motifs) utilisables aussi pour la couverture et le dos.

Toutes les fonctions de personnalisation sont donc vraiment réunies pour créer un livre photo à la hauteur de vos exigences. Une fois votre album terminé et légendé, pensez à le vérifier méticuleusement. Vous pouvez le passer en mode Vue globale en cliquant sur le bouton dédié en haut à droite de l’interface pour mieux apprécier le rendu général.

Il est temps de passer à la dernière étape : le règlement et la livraison. Il faudra patienter une douzaine de jours, un délai dû au temps de traitement et de réalisation. Du moins, c’est ce qui est annoncé par la Fnac, mais nous avons pour notre part reçu notre commande en tout juste 8 jours !

📙 Un livre de qualité pour épater la galerie

Bien emballé pour une protection optimale, notre livre photo est enfin entre nos mains. Et la qualité est à la hauteur de nos attentes. Nous avons opté pour une couverture rigide mate (pour 3 euros supplémentaires) avec ouverture à plat, des éléments qui apportent une touche élégante au livre.

Malgré cela, le livre, couverture repliée, ne se referme pas parfaitement comme on peut le voir ci-dessous. Est-ce par ce qu’il est censé accueillir jusqu’à 70 pages ? Il gagnera à être placé dans une bibliothèque, bien serré entre deux livres. Quoi qu’il en soit, on oublie vite ce petit défaut en ouvrant l’album pour admirer sa réalisation.

La qualité de l’impression est impeccable. Les prises de vue ont certes été réalisées au smartphone, mais les tirages offrent un rendu visuellement flatteur. Le feuilletage est particulièrement agréable grâce au grammage élevé du papier, fait pour durer dans le temps.

La Fnac annonce pour ce livre carré un papier semi-rigide de 270g/m² avec une impression réalisée dans l’hexagone, un détail qui a son importance pour les amateurs de made in France. Certains pourront regretter que la qualité de papier « argentique » (de marque Fujifilm) soit réservée aux albums XL. Quoi qu’il en soit, on ne redoutera pas d’abîmer prématurément ce livre photo, censé passer entre de nombreuses mains.