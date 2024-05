LinkedIn dévoile trois jeux vidéo pour s’amuser en faisant semblant de travailler

Comme promis, LinkedIn vient d’intégrer trois jeux vidéo d’énigme sur sa plateforme. Un ajout pour le moins inattendu, sur un réseau social destiné avant tout aux professionnels et parfois employé comme outil de travail.

© Envato

LinkedIn, bientôt bloqué par les départements IT dans toutes les entreprises ? Alors que le réseau social professionnel s’est imposé comme un lieu de promotion et de prospection pour les sociétés, Linkedin dévoilait hier trois nouveaux jeux directement jouables sur la plateforme. De quoi s’amuser en faisant semblant de travailler.

Il ne faudra pas y voir un évènement en lien avec le jour férié de la la journée internationale des travailleurs, le 1er mai : ces jeux ont vocation à rester sur le réseau social. En effet, LinkedIn explique par la voix de Daniel Roth, vice-président du réseau social, que la décision d’ajouter des jeux a été prise dans le but de faire “tomber les barrières des interactions sociales” et de “favoriser un environnement de travail plus communicatif“.

LinkedIn propose trois jeux d’énigme sur sa plateforme

Il y a quelques semaines, LinkedIn annonçait l’arrivé prochaine de jeux en ligne sur sa plateforme. Voilà cette promesse remplie, mais nous sommes bien sûr un réseau social sérieux : ces jeux sont avant tout axés sur la réflexion.

Le trio de jeux peut se trouver sous le module LinkedIn News de la version anglophone de la plateforme de réseautage et comprend :

Pinpoint, où il faut deviner le thème commun d’une série de mots.

Crosslimb, qui propose des énigmes de placement de lettres.

Queens, une sorte de combinaison du Sudoku avec le Démineur.

À lire > LinkedIn a été attaqué par des pirates, votre compte a peut-être été compromis

Pour l’instant, tous ces jeux sont en anglais, bien que leur description soit en français. Par exemple en jouant à Pinpoint, il m’a été demandé de deviner “la catégorie en utilisant le moins d’indices possible“, pourtant le premier mot proposé était “Ship“. La réponse (que nous tairons) était également en anglais. Nous ne savons pas pour l’instant si ces jeux seront proposés bientôt en version française complète.

En attendant, si vous maitrisez la langue de Shakespeare, tous les jeux se réinitialiseront chaque jour pour proposer une nouvelle énigme. Cela ne plaira peut-être pas aux employeurs, d’autant plus que ces jeux sont purement solo et n’ont pas vocation à nouer de nouvelle relations pro. Pour la plateforme, le gain ne fait pas de doute : ces jeux inciteront les utilisateurs à rester connectés plus longtemps.

Source : LinkedIn