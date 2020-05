L’iPhone 12 serait vendu moins cher que l’iPhone 11

Selon l’analyste tech Apple Jon Prosser, le futur iPhone 12 serait moins cher que l’iPhone 11. D’après la liste de prix qu’il a publié sur Twitter, le plus petit modèle, c’est-à-dire le 5,4 pouces, ne serait vendu que 649 $, soit 50 $ de moins que l’iPhone 11. En Europe, l’iPhone 12 5,4 pouces pourrait donc être commercialisé au prix de 750 €, contre 809 € pour l’iPhone 11.

La liste des prix publiés par Jon Prosser inclut également les autres modèles. L’iPhone 12 6,1 pouces serait ainsi vendu 749 dollars, ce qui pourrait se traduire par un prix aux alentours de 850 € en France. Tel que souligné par Prosser, ce modèle serait lui plus cher que son équivalent de l’année dernière. L’iPhone 11 6,1 est en effet vendu 700 $.

Deux modèles Pro sont également mentionnés dans la liste. Un avec un écran 6,1 pouces vendu à 999 $, et un Pro Max 6,7 pouces au tarif de 1099 $. Ces derniers prix sont similaires aux modèles Pro de la gamme iPhone 11. Seul l’iPhone 12 d’entrée de gamme serait donc moins cher que son prédécesseur. C’est néanmoins une baisse remarquable, puisque ce modèle serait le premier smartphone Apple à écran OLED à moins de 1000 $.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099