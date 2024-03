L’iPhone 4 SE abandonnerait Touch ID selon ces images, une très mauvaise nouvelle pour les fans

L’iPhone 4 SE partage de nouveaux rendus et malheureusement, il semblerait que le smartphone d’Apple abandonne Touch ID et opte pour Face ID. Une mauvaise nouvelle pour les amateurs de ce lecteur d’empreintes.

91Mobiles partage de nouveaux rendus de l’iPhone 4 SE

Il semblerait que le smartphone abandonne Touch ID pour Face ID

Le smartphone serait aussi épais et grand que l’iPhone 14

Voilà plusieurs générations que l’iPhone 4 SE est absent de nos étales. Pas de nouvelles déclinaisons pour ce smartphone au format compact mais, selon plusieurs rumeurs, sa sortie aurait lieu l’an prochain, en 2025. Aujourd’hui, on apprend que le téléphone mini ferait l’impasse sur Touch ID.

Vers la fin de la technologie Touch ID pour la gamme iPhone SE ?

Si cette rumeur est à prendre avec des pincettes, l’absence de Touch ID serait une grosse déception pour les fans. Après tout, la gamme iPhone SE se démarque par la présence de ce lecteur d’empreintes, belle alternative à ceux qui n’apprécient pas forcément la reconnaissance faciale 3D de Face ID.

C’est 91Mobiles qui est à l’origine de cette information en partageant des rendus de l’iPhone 4 SE. Les images montrent un smartphone dénué de lecteur d’empreintes avec un écran de 6,1 pouces doté de Face ID et qui utilise la technologie OLED. Les bords sont plats et, comme l’iPhone 15 qui a introduit cette technologie, un port USB-C est au rendez-vous. Il y a également un bouton Action et un unique module caméra au dos de 48 mégapixels.

Certes, le design évolue énormément pour la gamme en s’affinant mais que Face ID soit retiré par Apple reste une mauvaise nouvelle. Bien évidemment, rien n’indique que ce sera le cas. D’autant plus que 91Mobiles s’est déjà trompé dans le passé. On attendra la présentation de l’iPhone 4 SE dont il se dit que l’autonomie serait plus généreuse avec un processeur de pointe.

L’iPhone 4 SE serait plus massif que les autres versions

Autres précisions de 91Mobiles, l’iPhone SE 4 gonfle son format compact avec une hauteur de 147 mm, une largeur de 71,5 mm et 7,7 mm d’épaisseur. Il s’agit de dimensions similaires à un smartphone comme l’iPhone 14, on perd donc l’un des autres atouts de la gamme. On parle également de la présence d’une encoche pour loger Face ID, logique.

Bref, il est possible que la gamme SE puisse perdre tout son intérêt. Mais à nouveau, de grosses pincettes sont à prendre à propos de ces informations. Rappelons qu’à l’époque, un certain Donald Trump partageait sa préférence pour Touch ID plutôt que Face ID.