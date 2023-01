L’iPhone d’Apple a eu la plus grande part de marché mondiale de tous les temps au cours du quatrième trimestre 2022

À la fin de l’année 2022, l’iPhone avait la plus grande part de marché mondial. Apple a dominé le marché des smartphones au cours du quatrième trimestre, même si Samsung a eu la meilleure part de marché pour toute l’année 2022.

Les iPhone 14 n’ont pas rencontré le succès escompté sur le marché depuis leur arrivée à l’automne 2022, mais cela n’a pas empêché Apple de battre un record. Au quatrième trimestre 2022, l’iPhone (tous modèles confondus) a eu la plus grande part de marché mondiale de tous les temps. C’est le smartphone qui s’est le mieux vendu par rapport aux autres constructeurs. En effet, l’iPhone occupait 25 % du marché des smartphones au quatrième trimestre 2022.

Des iPhone © Arnel Hasanovic / Unsplash

Le cabinet d’analyse Canalys a partagé plusieurs informations concernant le marché des smartphones en 2022. Il a remarqué que « les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 17 % par rapport à l’année dernière au quatrième trimestre 2022. Les expéditions de l’année 2022 ont diminué de 11 % à moins de 1,2 milliard, reflétant une année extrêmement difficile pour tous les fournisseurs ». L’année 2022 n’a effectivement pas été la meilleure pour les constructeurs de smartphones, mais Apple a tout de même réussi à occuper la première place au dernier trimestre.

Les iPhone se sont très bien vendus au quatrième trimestre, mais Samsung a dominé l’année 2022 dans son ensemble

Selon les chiffres de Canalys, Apple avait une part de 25 % du marché des smartphones au quatrième trimestre 2022 contre 23 % au quatrième trimestre 2021. La marque à la pomme était suivie de près par Samsung qui occupait 20 % du marché (19 % en 2021). La part de marché d’Apple avec ses iPhone a donc bien augmenté par rapport à fin 2021.

Les parts de marché du quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021 © Canalys

De plus, l’iPhone avait la plus grande part de marché mondiale, mais ce n’est pas Apple qui a dominé l’année en termes de ventes de smartphones. En effet, Samsung est une nouvelle fois resté devant Apple en 2022. Le géant sud-coréen occupait 22 % du marché des smartphones contre 20 % en 2021. À titre de comparaison, la part de marché d’Apple était de 19 % en 2022 et de 17 % en 2021.

Les parts de marché de 2022 par rapport à 2021 © Canalys

Xiaomi est à la troisième place du classement avec une part de 13 %, suivi par Oppo et Vivo avec chacun une part de marché de 9 %. Comme l’a expliqué l’analyste Le Xuan Chiew, « les fournisseurs aborderont 2023 avec prudence, en donnant la priorité à la rentabilité et en protégeant les parts de marché. Les fournisseurs réduisent leurs coûts pour s’adapter à la nouvelle réalité du marché ». En tout cas, Apple se prépare à lancer cet automne l’iPhone 15 avec le modèle ultra haut de gamme qui s’appellerait pour la première fois iPhone 15 Ultra.

Source : Canalys