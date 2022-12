iPhone 14 : Apple n’arrive pas à le vendre, c’est un échec cuisant

Les ventes d’Apple s’écroulent en cette fin d’année. La firme de Cupertino n’arrive pas à écouler ses iPhone 14, l’iPhone 14 Plus étant le plus boudé de toute la gamme. Serait-il temps pour Apple de renouveler ses smartphones ?

iPhone 14 et iPhone 14 Plus © Apple

Un rapport de Pegatron indique qu’Apple n’arrive pas à vendre ses nouveaux iPhone 14, sortis il y a peu. Pourtant, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, vendus particulièrement cher, se vendent comme des petits pains. Certains observateurs pensent que la différence de prix entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus est injustifiée, le grand modèle ne proposant aucune innovation.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ne se vendent pas

Pour rappel, l’iPhone 14 Plus visait à remplacer la gamme mini, abandonnée après l’iPhone 13 mini. S’il dispose d’un plus grand écran que l’iPhone 14, il ne bénéficie d’aucune des innovations dont jouissent les iPhone 14 Pro telles que Dynamic Island. Il jouit de surcroît du même processeur A15 que l’iPhone 13 Pro Max puisque les iPhone standards ne profiteront plus des toutes dernières puces Apple.

Des raisons qui auront poussé les utilisateurs à ne pas l’acheter, d’autant plus que l’iPhone 14 Plus est sorti plus d’un mois après le reste de la gamme. Un coup dur pour les ventes, alors que l’iPhone 14 Pro rayonnait déjà par l’ensemble de ses nouvelles fonctionnalités.

À lire : Quel iPhone choisir en 2022 ? Tous les meilleurs prix des smartphones Apple

Les revenus de Pegatron, l’entreprise qui fabrique les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus, sont en berne. En novembre, la société taïwanaise a déclaré que son chiffre d’affaires avait chuté de 28,3 %. Une baisse colossale pour l’entreprise qui n’y est de surcroît pas habituée, les ventes d’iPhone étant généralement positives.

L’entreprise indique que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus n’auront représenté qu’un tiers des ventes des smartphones d’Apple. Un chiffre bien bas alors que les rumeurs concernant les iPhone 15 commencent déjà à montrer le bout de leur nez. En espérant, pour Apple, que l’entreprise révisera sa gamme pour plaire à un plus grand nombre.

Source : Digitimes