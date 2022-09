Logitech G PRO Racing, un combo volant et pédales de course de haute qualité

Logitech G vient de dévoiler deux nouveaux appareils dédiés au Sim Racing : le Logitech G PRO Racing Wheel et les PRO Racing Pedals. Les deux sont disponibles dès aujourd’hui respectivement au prix de 1 099 € et de 389 €.

Le volant et les pédales de course PRO Racing © Logitech

Logitech G vient de présenter le volant PRO Racing Wheel et les pédales PRO Racing Pedals, conçus avec et pour les pilotes de Sim Racing. Le nouveau volant intègre les technologies Direct Drive et TRUE FORCE pour offrir plus de réalisme et de sensations.

« Le volant PRO Racing de Logitech rend l’expérience de Sim Racing incroyablement réaliste. Je suis capable de ressentir les conditions de la piste et la façon dont la voiture réagit pendant la course, ce qui change la donne. Lorsque j’utilise ce volant à la maison, j’ai l’impression d’être sur la piste », a déclaré Lando Norris, pilote de F1 pour McLaren, dans un communiqué.

Couple, retour haptique et latence faible

Logitech G annonce que le moteur Direct Drive du PRO Racing Wheel dispose d’un couple de 11 newton-mètres, avec une latence très faible. La technologie TRUE FORCE, exclusive à Logitech G, offre quant à elle plus de réalisme à l’ensemble. La marque évoque « un retour d’information quasi instantané, qu’il s’agisse de l’état de la route ou des vibrations du moteur ».

Le volant est équipé de palettes de changement de vitesse magnétiques à double embrayage, d’un affichage avec des paramètres personnalisables et d’une fixation à dégagement rapide. Les pédales sont dotées d’un frein à cellule de charge réaliste qui peuvent être entièrement personnalisées pour s’adapter aux configurations et aux styles de course et d’une détection de la pression.

Le Logitech G PRO Racing Wheel est disponible en deux versions, l’une compatible avec les consoles PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, et l’autre compatible avec les consoles PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Les pédales de course Logitech G PRO sont compatibles avec les PC équipés de Windows 10/11 via un port USB, puis sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ou PlayStation 4 lorsqu’elles sont reliées au volant.

Le Logitech G PRO Racing Wheel et les PRO Racing Pedals seront disponibles sur le site LogitechG.com et chez les fournisseurs du monde entier en septembre 2022 au prix de vente conseillé de respectivement 1 099 € et 389 €.