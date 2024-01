Apple Vision Pro : les premiers tests dénoncent son rapport qualité-prix

Apple levait hier les embargos sur les publications de tests concernant l’Apple Vision Pro. Les plus grand médias tech ont ainsi publié leur évaluation du casque VR. Une constat est partagé par tous les journalistes : l’ordinateur spatial d’Apple est trop cher.

Nous avions déjà entendu parler de premiers avis sur le Vision Pro qui révélaient un casque trop lourd. Il ne s’agissait toutefois que de bribes d’information sur le nouveau casque VR d’Apple, vendu comme par Tim Cook comme le premier “ordinateur spatial“. Les premiers tests exhaustifs sont maintenant sortis dans la presse américaine : voici ce que pensent les journalistes tech du Vision Pro.

Que pense la presse américaine de l’Apple Vision Pro ?

Pour Todd Haselton de CNBC, malgré quelques quelques défauts, le Vision Pro est le produit le plus amusant qu’il ait pu essayer depuis de nombreuses années. La technologie d’affichage d’Apple lui permet de facilement dépasser les casques de Meta. De quoi justifier que le Vision Pro représente “le futur de l’informatique et du divertissement“. En revanche pour le présent, le journaliste pointe du doigt le prix prohibitif du Vision Pro : il ne l’achètera pas lui-même.

Un avis partagé par CNET, pour qui le casque représente tout de même le futur de la réalité mixte. Le Vision Pro représente une belle avancée, mais qui ne sera pas adopté tout de suite. En cause, de trop nombreux défauts, avec les bugs d’interface, l’absence de certaines applications pour VisionOS comme Netflix, et une batterie externe encombrante. Le site d’information sur la tech lui décerne la note de 7,8 / 10

Pour le Wall Street Journal, le Vision Pro est un bon moyen pour travailler et regarder des films. La journaliste Joanna Stern se pose seulement la question si cela vaut le coup de dépenser 3 500 dollars. Par ailleurs, les quelques bugs du traçage des mouvements cassent l’expérience. Le Vision Pro a ainsi toutes les caractéristiques d’un appareil de première génération, avec ses défauts et des applications incontournables absentes.

L’Apple Vision Pro n’est pas si magique

The Verge présente sans doute le test le plus abouti de tous. Dans une vidéo de 28 minutes dont le titre pourrait se traduire par “de la magie, jusqu’à ce que ça n’en soit plus“, le rédacteur en chef du site tech présente le casque. Il salue un appareil globalement impressionnant. Toutefois, il souligne que le Vision Pro est lourd et qu’après de longues sessions d’utilisation, cela se ressent sur le visage. L’encombrante batterie externe est aussi pointée du doigt comme l’un des défauts du casque.

Pour The Verge, l’ordinateur spatial ne peut pas atteindre les ambitions de réalité augmenté d’Apple. Malgré tous les progrès en matière d’affichage réalisé par Cupertino, le Vision Pro fonctionne toujours à l’aide de caméras qui ne peuvent tout simplement pas reproduire la réalité avec autant de fidélité que nos propres yeux. Pour résumer : l’artifice de la VR ne dépasse pas la réalité.

En conclusion, le journaliste estime qu’Apple explore de belles idées avec le Vision Pro, mais qu’elles sont limitées par la technologie de notre époque. Ces idées ne peuvent tout simplement pas aboutir, estime-t-il. Ainsi, l’ordinateur spatial d’Apple n’apporte rien qui puisse valoir le coup de gâcher sa coiffure par rapport à un ordinateur normal, surtout pour 3 500 dollars. Le média lui décerne la note de 7/10.

L’Apple Vision Pro est un ovni technologique trop cher

S’il fallait tirer une opinion commune à tous ces tests du Vision Pro, c’est qu’il est trop cher. Comme titrait le Guardian le lendemain de la présentation du casque à la WWDC 2023, il pourrait donc bien s’agir d’“encore un autre jouet technologique pour les riches”.

Les avis sont ainsi plutôt partagés et le marché l’a bien vu. Après les 200 000 Vision Pro vendus en précommande, difficile de croire que l’appareil pourra continuer sur cette lancée. L’action Apple en prend un coup : sa côte est en baisse depuis hier au NASDAQ. Somme toute, le Vision Pro est une sorte d’ovni technologique qui ne rencontrera probablement pas son public, notamment à cause de son prix.