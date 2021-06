Loki nous a révélé sa sexualité – Crédit : Marvel Studios

Loki poursuit son petit bonhomme de chemin sur Disney+, à raison d’un épisode par semaine. Le dieu de la malice, après plus d’une décennie, a enfin droit à sa propre série. Une série succédant à WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver, deux immenses succès du Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais avec son troisième épisode, la série qui a caché une référence à Star Wars a dévoilé un nouvel élément sur le demi-frère de Thor : sa bisexualité. C’est lors d’un échange entre le personnage et son double, Lady Loki, que les fans du MCU ont repéré l’évidente référence à la sexualité du personnage.

Loki en couple avec une princesse… ou un prince !

Loki est bien bisexuel d’après le dernier épisode de la série – Crédit : Marvel Studios

Le troisième épisode de Loki est enfin disponible ! L’occasion d’en apprendre plus sur le combat entre le dieu de la malice et son double, Lady Loki. Depuis un moment, le demi-frère de Thor est décrit comme gender fluid et l’est déjà dans les comics. Mais le nouvel épisode confirme désormais que cette identité est canon dans le MCU. Et révèle au passage la bisexualité du personnage !

Dans le troisième épisode, Loki et Lady Loki sont piégés sur Lamentis 1 après avoir échappé à la Time Variance Authority. La seule manière de s’en sortir est de monter dans un vaisseau appelé l’Arche. Lady Loki profite du chemin pour questionner Loki sur ses romances à Asgard… Alors qu’elle demande si ses conquêtes sont « des princesses en devenir », le dieu de la malice répond « peut-être un autre prince ». Sans entrer dans les détails, Loki précise qu’il peut aussi s’agir des deux, homme comme femme. Confirmant que le personnage incarné par Tom Hiddleston est bien bisexuel.

VIl n’en fallait pas moins pour que les fans pètent littéralement les plombs sur les réseaux sociaux, partageant leur joie ! La série, qui met en avant plusieurs lignes temporelles, officialise un élément connu par les fans de comics depuis un moment. Beaucoup saluent la diversité représentée par Marvel Studios qui a souvent fait savoir son envie d’aller dans ce sens. Les autres licences de Disney n’y échappent pas, comme Star Wars. Sans oublier les adaptations en prises de vues réelles de classiques, comme La Belle et la Bête.

Source : Wegotthiscovered