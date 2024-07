House of the Dragon : le dernier épisode de la saison 2 a fuité, attention aux spoilers !

La saison 2 de House of the Dragon touche à sa fin. Mais une fuite d’ampleur est venue gâcher la fête. Une partie du dernier épisode a été publiée en ligne quelques jours avant la diffusion sur Max. Les spoilers sont de sortie sur les réseaux sociaux, méfiez-vous !

Après la saison 1 très réussie de House of the Dragon, les fans attendaient avec impatience de découvrir la suite des festivités guerrières. La suite du spin-off de Game of Thrones a commencé sa diffusion le 17 juin dernier. Plus d’un mois plus tard, nous sommes sur le point de découvrir le point final de cette seconde partie. Alors que le dernier épisode devait être diffusé le 5 août, des images ont déjà fuité en ligne, au grand dam de HBO.

Comme le rapporte Variety, 30 minutes de séquences du dernier chapitre ont été dévoilées sur TikTok avant l’heure. Si le compte à l’origine de la diffusion a été supprimé, de nombreux clips ont été publiés sur Reddit et X (Twitter) dans la foulée. Ce faisant, les réseaux sociaux regorgent de spoilers sur la conclusion de la saison 2 qui arrivera dans quelques jours sur le service de streaming Max.

House of the Dragon saison 2 : l’ultime épisode se dévoile en ligne avant l’heure

Vous devrez donc naviguer avec prudence ces prochains jours pour éviter le divulgâchis. Car outre les séquences brutes de l’épisode 8, des internautes malintentionnés pourraient révéler des points importants de l’intrigue au détour d’un tweet. La prudence est donc de mise après ce leak dont l’origine n’a pas été dévoilée pour le moment.

A lire > House of the Dragon saison 2 : une grosse référence à Daenerys se trouve dans l’épisode 3

Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que la franchise subit une telle déconvenue. En 2022, le dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon avait également fuité en ligne avant sa publication officielle à cause d’un partenaire de diffusion. De même, plusieurs épisodes de Game of Thrones avaient déjà été dévoilés en ligne avant la date fatidique, notamment lors des saisons 5, 6 et 7.

L’épisode 7 de la saison 2 de House of the Dragon a posé les jalons d’un chapitre final dramatique. Alors que Daemon a enfin levé une armée à Harrenhal, Rhaenyra mène à bien le complot des “graines de dragon”. Pour rappel, la saison 3 de House of the Dragon est déjà en chantier dans la salle des scénaristes. Le tournage pourrait débuter dans le courant de l’année.