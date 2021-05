Faucon et le Soldat de l’Hiver : comment le bras de Bucky a-t-il été conçu ?

Le bras de Bucky est bien connu des fans de Marvel. Un bras entièrement repensé dans Faucon et le Soldat de l’Hiver pour être encore plus réussi. Une vidéo nous dévoile les coulisses de sa création.

Bucky possède un bras caractéristique – Crédit : Marvel

Faucon et le Soldat de l’Hiver est la deuxième série Marvel sur Disney+ alors que Loki arrive bientôt. Une série mettant en scène Bucky et Sam avec un caméo qui aura fait plaisir aux fans en fin de saison. L’occasion de découvrir le Captain America de John Walker avant que le Faucon n’enfile officiellement le costume de Steve Rogers, désormais à la retraite. Et alors que Faucon et le Soldat de l’Hiver a terminé sa saison, Marvel Studios a réservé un gros cadeau au fan. Une vidéo sur la conception du bras de Bucky/le Soldat de l’Hiver, imaginé par Eric Leven, chargé des effets spéciaux.

Un mélange d’effets spéciaux artisanaux et numériques

Bucky, alias Le Soldat de l’Hiver, possède un bras métallique que les fans du MCU connaissent bien. Un bras lui octroyant une grande force et en titane, conçu par l’HYDRA (qui lui a lavé le cerveau). Plus tard, au Wakanda, Bucky reçoit une nouvelle prothèse fabriquée à partir de vibranium. Le même matériau qui compose le bouclier de Captain America. Et pour mettre en scène ce bras dans Faucon et le Soldat de l’Hiver, Marvel Studios a opté pour les effets spéciaux particuliers. Eric Leven a été chargé de ces derniers et explique la conception du bras dans une vidéo ci-dessus.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le bras de Bucky n’est pas composé que d’effets spéciaux numériques. La production a utilisé du caoutchouc pour reproduire l’effet du vibranium. Et pour répondre aux propriétés d’éclairage et de réflexion, des effets spéciaux numériques ont été utilisés 30 à 40% du temps. De quoi allier les deux techniques pour un rendu optimal à l’écran. Car Faucon et le Soldat de l’Hiver a coûté une jolie somme pour seulement 6 épisodes….

En tout, Faucon et le Soldat de l’Hiver a coûté environ 150 millions de dollars à Marvel Studios. De quoi le hisser aux côtés des films en termes d’effets spéciaux et de divertissement. En comparaison, Marvel : Les Agents du SHIELD représente 8 à 9 millions par épisode. Ce qui est déjà pas mal pour une série télévisée !.

