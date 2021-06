Loki : cette référence cachée à Star Wars

Une référence aux Stormtroopers dans Loki – Crédit : Lucasfilm

Loki est diffusé sur Disney+ depuis le 9 juin. Avec un épisode par semaine, la série poursuit la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) débutée par WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver. Au cinéma, c’est Black Widow qui lancera cette nouvelle étape et un nouvel extrait explosif dévoilé. L’occasion pour l’univers connecté détenu par Disney de poursuivre ses plans. Mais le géant du divertissement a une autre franchise populaire dans les cartons : Star Wars. Une franchise apparue dans Loki avec un subtil clin d’œil lors du premier épisode de la série. Un épisode qui a également fait apparaître un personnage bien connu du MCU en arrière-plan ! Pour ceux qui ont loupé l’easter egg de Star Wars, retour sur cette référence.

Une insulte bien connue des amateurs de Star Wars

Disney s’amuse avec ses franchises, invitant Star Wars dans l’univers du MCU. C’est avec une référence à l’univers créé par George Lucas que Loki s’est illustré. Pour ceux qui l’auraient loupé, on vous explique tout ci-dessous !

Alors que Loki se trouve dans les bureaux de la Time Variance Authority (TVA), Miss Univers se dispute avec un Minuteman. Cette dernière le traite alors de « Buckethead » en VO. Une insulte obscure pour beaucoup, à l’exception des fans de Star Wars.

Il s’agit d’une référence et insulte légère pour désigner les Stormtroopers. Des soldats de l’Empire, œuvrant pour Palpatine, connus pour se faire dézinguer par paquets entiers. Si cette désignation n’apparaît pas dans les films, elle est présente dans d’autres médias. Dans un comics, Han Solo a déjà qualifié Poe Dameron de « Buckethead ». Un fan film de 2018 s’appelle même « Bucketheads – A Star Wars Story », assez populaire dans la communauté.

Minutemen et Stormtroopers, même combat !

Loki aime titiller les fans de Star Wars – Crédit : Marvel Studios

Car comme les Stormtroopers, les Minutemen de la TVA font tout le sale boulot. Mais ne voyons pas dans cette référence un possible lien entre le MCU et Star Wars. Un lien que l’on serait tenté de faire, la quatrième phase faisant la part belle au multivers.

Il semble évident que le géant du divertissement a voulu faire un petit clin d’œil aux fans dans sa série Disney+. Après tout, les amateurs de Marvel apprécient généralement Star Wars.

Source : CBR