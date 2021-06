Loki : voici tous les variants du dieu de la malice

Loki a plusieurs versions de lui-même – Crédit : Marvel Studios

Loki est un premier pas dans le multivers pour le Marvel Cinematic Universe (MCU). Plusieurs temporalités existent et le dieu de la malice de la série Disney+ n’est pas celui aperçu dans les précédents films. Le personnage, dont la bisexualité est officielle, a donc des copies de lui-même. Plusieurs peuvent être aperçus lorsque la Time Variance Authority était chargée de les retrouver. Passant le Loki « principal » et Lady Loki, voici une courte description de toutes les variations du demi-frère de Thor !

Loki L6792, le géant de givre

Un Loki à la peau bleu – Crédit : Marvel Studios

Ce Loki se rapproche de celui que nous connaissons avec son apparence asgardienne. Mais physiquement, le personnage est différent avec une peau bleue. Le dieu de la malice semble embrasser ses origines de géant de givre avec cette copie. On ignore si ce choix est volontaire de la part du personnage, assumant son héritage.

Loki L1247, champion du Tour de France

Loki est un grand cycliste – Crédit : Marvel Studios

Ce Loki risque de faire sourire les français puisque cycliste et vainqueur du Tour de France. On découvre le dieu de la malice avec le célèbre maillot jaune, portant le trophée de la compétition. Notons que Loki porte ici une Coupe dérobée en 2018 dans la vraie vie ! La série suggère donc que le détenteur de cette récompense du Tour de France n’est autre que le demi-frère de Thor…

Loki L6792, le troll (ou Hulk ?)

Un Loki à l’apparence animale – Crédit : Marvel Studios

Ce Loki est très difficile à distinguer mais ressemble à un troll. On aperçoit un gros extrêmement musclé mais difforme, des cornes qui poussent sur le sommet de sa tête. Le pantalon est déchiré et on peut apercevoir ce qui semble être des touffes de mousse. Un physique très proche des trolls asgardiens dans les comics. D’autres parlent plutôt d’un croisement entre le dieu de la malice et Hulk avec ce variant.

Loki L8914 à l’apparence du dieu des bergers et des troupeaux

Cette copie est beaucoup plus excentrique – Crédit : Marvel Studios

Sans doute la plus étrange des copies. Ce Loki ressemble énormément à Pan, dieu grec des bergers et des troupeaux. Ce dernier veille à leur fécondité et partage beaucoup de points communs physiques avec le demi-frère de Thor. On pense aux colliers, aux cornes naturelles, aux sabots fendus, à la grosse barbe, beaucoup de poils... Mais ce n’est qu’une théorie. Ce personnage peut venir d’un univers où tout le monde a cette apparence !

Loki L7803, le Viking

Un Loki qu’on imagine guerrier – Crédit : Marvel Studios

Ce Loki est très proche de l’original, celui des mythes avec sa tenue viking traditionnelle. On peut voir un grand casque avec les fameuses cornes. Les épaules sont couvertes d’une fourrure. Cette copie date sûrement de l’époque où les Scandinaves priaient les Asgardiens comme dieux. Ce Loki à l’apparence viking est sans doute plus guerrier que celui que nous connaissons. On l’imagine combattre avec une force brutale, comme son demi-frère Thor.

