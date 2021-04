Lord of the Ring Online : un Hobbit atteint le niveau maximum en cuisant des tartes

Coockingwithsim, un joueur de LotR Online a souhaité atteindre le niveau maximum grâce à ses compétences culinaires. Il a ainsi réalisé plusieurs millions de tartes pour atteindre son but.

Dans les MMORPG (jeux de rôles massivement multijoueurs), il existe de nombreuses façons de gagner de l’expérience et de se rendre utile pour sa guilde ou la communauté. Habituellement, les joueurs accomplissent diverses quêtes de récolte, d’élimination de groupes de monstres ou d’artisanat. Certains apprennent des métiers internes au jeu afin de fournir le nécessaire aux autres membres contre rémunération.

Crédit : Reddit / Object404

Sorti en 2007, LotR Online est un jeu qui s’inspire très largement de la saga du même nom. Le joueur peut donc explorer la Terre du Milieu en incarnant des races célèbres tels que les Nains, les Elfes, les Hobbits, les Hommes… C’est dans cet univers que Coockingwithsim a atteint le niveau 130 avec son Hobbit de manière peu conventionnelle.

Un leveling sans violence

À la manière de Doubleagent, qui dans World of Warcraft avait décidé d’atteindre le niveau 60 en cueillant des fleurs, Coockingwithsim a décidé d’atteindre le niveau maximum du jeu sans occire le moindre orc. Manifestement marqué par l’absence du second petit déjeuner dans le périple de Merry et Pippin, ce Hobbit a créé des millions de tartes pour arriver au bout de son objectif.

Si les chiffres exacts ne sont pas connus, l’expérience moyenne obtenue par création de tartes tourne autour de 50 points, ce qui permet d’estimer le nombre de tartes que le joueur a dû créer, afin d’arriver au bout du leveling, à environ 4 millions d’unités. Un travail titanesque réalisé par fournées de 10 000 à 15 000 tartes qui ont permis au joueur de tester les limites de la place disponible dans l’inventaire.

Le passage au niveau 130 a donné lieu à un rassemblement autour du joueur pour fêter l’exploit, largement salué sur Reddit, après 8 mois de cuisine acharnée.

Un travail de titan pour un butin partagé

Cuire des millions de tartes est une chose, mais encore faut-il avoir tous les ingrédients nécessaires. Le joueur indique que ses amis et lui ont également récupéré la plupart des ingrédients par eux-mêmes, ce qui ajoute de la difficulté.

La recette fétiche du Hobbit ? La tourte « Nine Star » nécessitant pas moins de 2 types de pâte, de la viande, de la confiture et du fromage de chèvre.

Bien évidemment, le surplus de tourtes a été écoulé à l’hôtel des ventes interne au jeu générant un petit profit d’environ 2 000 pièces d’or qui ont été distribuées aux amis et membres de la guilde de Coockingwithsim. De quoi réaliser un banquet digne de la pure tradition Hobbit.

Source : pcgamer