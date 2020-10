World of Warcraft Shadowlands : l’extension est repoussée à la fin de l’année

Capture de la bande-annonce de Shadowlands – Crédit : Blizzard Entertainment

C’est officiel et quelque peu surprenant, World of Warcraft Shadowlands ne sera pas disponible le 27 octobre prochain. Sa sortie est repoussée à la fin de l’année. Shadowlands est la huitième extension du célèbre MMORPG sorti il y a maintenant presque 16 ans, en 2004. Annoncée pour la première fois en 2019, cette extension est très attendue par les joueurs de WoW qui se préparent à sa sortie. Certains ont même prévu de relancer le jeu seulement pour en profiter et découvrir les nouveautés que Blizzard va apporter. Le studio a d’ailleurs lancé la série animée Shadowlands Afterlives dont les épisodes sont publiés sur la chaîne YouTube de World of Warcraft.

Le télétravail à cause de la pandémie est la raison principale du retard de Shadowlands

John Hight, producteur exécutif de World of Warcraft, a annoncé la mauvaise nouvelle au travers d’un long message sur le blog du jeu qu’il a aussi partagé sur le compte Twitter. Il explique que les zones, la campagne, les quêtes de niveau supérieur ainsi que l’histoire sont prêtes. Néanmoins, il a ajouté que « il est devenu clair que nous avons besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner davantage, pour équilibrer et répéter certains éléments imbriqués, en particulier ceux qui sont liés à la fin du jeu ».

En effet, l’équipe de développement a rencontré des difficultés à cause du télétravail pendant la pandémie. Le développement d’une extension aussi importante que Shadowlands demande un travail d’équipe considérable. C’est loin d’être évident lorsqu’il faut travailler à distance. En tout cas, Blizzard rassure les joueurs en leur promettant que Shadowlands sera « quelque chose de spécial ». John Hight a déclaré que ce temps supplémentaire « permettra de garantir que l’extension soit à la hauteur de son plein potentiel ».

Pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été communiquée. De plus, Blizzard a annoncé que le pré-patch de Shadowlands pourra être téléchargé à partir du 13 octobre. Celui-ci permettra de préparer le terrain en vue de la sortie de Shadowlands. Les joueurs pourront également participer à un évènement spécial juste avant le lancement de l’extension. D’ailleurs, le bug qui faisait retomber les personnages de certains joueurs du royaume de Khadgar à un niveau inférieur a été corrigé par Blizzard il y a quelques jours. Si cela vous concernait aussi, tout est normalement revenu à la normale.

Source : CNET