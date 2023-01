MacBook Pro M2 : le nouveau modèle a un SSD 40 % moins performant

Le nouveau MacBook Pro 16″ avec puce M2 Pro Max © Apple

Les nouveaux MacBook Pro alimentés par la puce M2 Pro semblent souffrir de performances SSD considérablement réduites par rapport aux modèles M1 Pro équivalents. Des revues indépendantes montrent que leurs SSD sont entre 15 % et 40 % moins performants, la faute à moins de puces NAND.

Les nouveaux MacBook Pro M2 sont moins rapides que les M1

Les MacBook Pro basés sur la nouvelle puce Apple M2 Pro commencent à être disponibles. En revanche, et selon de premiers tests, le MacBook Pro 14 M2 Pro d’entrée de gamme est considérablement plus lent que son prédécesseur, le MacBook Pro 14 M1 Pro.

Selon Daniel de ZONEofTECH sur YouTube, le SSD en 512 Go du MacBook Pro 14 avec M1 Pro est en réalité 18 % plus rapide en écriture (3 450 Mo/s) et 50 % plus rapide en lecture (4 081 Mo/s) que le nouveau disque en 512 Go du MacBook Pro 14 (2 929 Mo/s en écriture et 2 703 Mo/s en lecture) avec M2 Pro. Le test a été réalisé sur un fichier en 4K 10 bits de 16 Go. Les tests démontrent une réduction de vitesse de 20 % en écriture et une réduction de près de 40 % des vitesses en lecture dans le benchmark Blackmagicdesign Disk Speed.

Le MacBook Air alimenté par la puce M1 profite d’un stockage de base de 256 Go réparti entre deux 128 Go Modules Kioxia NAND. Par conséquent, une variante de 512 Go utiliserait quatre de ces puces NAND, soit deux de chaque côté de la carte mère. La génération des MacBook avec puce NAND profitent de modules à densité plus élevé, mais en un seul bloc.

En revanche, précisons que l’impact sur la vitesse peut ne pas se faire sentir dans une utilisation normale du Mac : ZONEofTECH observe que le MacBook Pro 14 alimenté par la puce M2 Pro peut en fait être plus rapide en copie de fichiers, bien que les importations de Lightroom aient été 2,25 fois plus lentes avec la nouvelle machine.