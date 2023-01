Nouveau MacBook Pro 2023 : il pourrait être dévoilé dès aujourd’hui, les informations

Un nouveau MacBook Pro pourrait être dévoilé aujourd’hui par Apple. Il pourrait s’agir de deux nouveaux 14 pouces et 16 pouces avec les dernières puces M2 Pro et M2 Max et prise en charge du W-Fi 6E.

MacBook Pro 14 et 16 © Apple

Des rapports récents affirment qu’Apple va lancer un nouveau MacBook Pro cette semaine. Bien que la société n’ait pas encore fait d’annonce officielle, une nouvelle fuite révèle que le prochain appareil pourrait être un MacBook Pro remis au goût du jour.

Nouveaux MacBook Pro : ils seraient présentés dès aujourd’hui

Le prochain MacBook Pro a fait surface dans une base de données de Canada Radio Equipment List, avec le numéro de modèle A2779. Le numéro de modèle de l’appareil ne correspond à aucun modèle de MacBook Pro actuel, ce qui renforce encore le fait qu’il pourrait s’agir d’un nouveau modèle.

Bien que la liste ne révèle pas d’informations complètes sur le matériel, elle indique que le nouveau modèle de MacBook Pro offrira la prise en charge du Wi-Fi 6E.Apple n’offre la prise en charge du Wi-Fi 6E que sur les derniers modèles d’iPad Pro, et le prochain MacBook Pro sera le premier ordinateur portable de la société à prendre en charge cette norme Wi-Fi.

À lire : Apple prévoit de lancer des MacBook Pro à écran tactile en 2025

Apple pourrait annoncer officiellement le nouveau modèle de MacBook Pro aujourd’hui, car des sources proches des projets de la société ont précédemment déclaré qu’elle annoncerait le nouveau matériel Mac cette semaine. Si tel est le cas, nous nous attendons à voir de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les dernières puces M2 Pro et M2 Max.

Étant donné que les nouveaux modèles de MacBook Pro n’offriront qu’une légère amélioration de leurs spécifications, il est raisonnable de supposer qu’Apple pourrait ne pas organiser d’événement de lancement et annoncer les nouveaux appareils via un simple communiqué de presse. Nous garderons les yeux ouverts pour une annonce de la société et partagerons tous les détails sur ce nouveau Mac dès que possible.