Mario Kart Live Home Circuit : ce que l’on sait du jeu qui aménage votre salon en circuit de course

Image de présentation de Mario Kart Live : Home Circuit – Crédit : Nintendo

Après les accessoires en carton du Nintendo Labo et l’anneau de Pilates appelé Ring-Con de Ring Fit Adventure, voici la dernière innovation de Nintendo. Mario Kart Live : Home Circuit est un nouveau jeu vidéo en réalité augmentée qui sort le 16 octobre prochain. À la croisée entre jeu vidéo et jouet, Mario Kart Live : Home Circuit transforme, comme son nom l’indique, votre maison en circuit de course.

Le contenu de la boîte de Mario Kart Live : Home Circuit

Vendu à 99,99 €, le set se décline en version Mario ou Luigi. Chaque set comprend une voiture télécommandée, quatre portes en carton qui servent à modéliser le circuit de course, deux panneaux fléchés pour l’esthétique et un câble pour recharger le kart. Le jeu en lui-même est disponible en téléchargement gratuit, mais il est nécessaire de posséder au moins un set pour y jouer.

La version Mario de la boîte de Mario Kart Live : Home Circuit – Crédit : Nintendo

Pas de multijoueur en ligne

D’ailleurs, ce nouveau Mario Kart ne se joue pas en ligne, mais seulement en local. Si vous voulez affronter un ami ou un proche, il faut posséder un deuxième set et une deuxième console Switch. Quatre joueurs au maximum peuvent participer à une course en réalité augmentée de Mario Kart. Pour connecter un kart à votre Nintendo Switch, il suffit de scanner le code QR affiché sur l’écran de votre console avec la caméra intégrée du kart.

Les circuits de course sont personnalisables

Le jeu n’a pas de circuit de course préenregistré. Les joueurs doivent le créer à chaque démarrage du jeu. Pour ce faire, il suffit de placer les quatre portes en carton dans une pièce de votre maison. Ensuite, le jeu va vous demander de les franchir dans l’ordre avec le kart télécommandé. Le circuit s’enregistre alors et s’illuminera sur l’écran de la Switch. Les panneaux fléchés ne servent qu’à l’esthétique car ils s’allumeront avec des couleurs néon dans le jeu.

Mario Kart Live : Home Circuit a tout d’un véritable Mario Kart

Tout comme un Mario Kart traditionnel, tel que celui qui est disponible sur mobile, vous avez à votre disposition des objets virtuels qui peuvent affecter votre kart télécommandé. Par exemple, la plante Piranha fait réellement arrêter le kart tandis que la Bill Ball permet au kart d’accélérer automatiquement sur le circuit sans que vous ayez besoin de le commander. Ainsi, le kart ralentit ou accélère pour de vrai en fonction du bonus ou du malus reçu.

Capture d’écran de Mario Kart Live : Home Circuit – Crédit : Nintendo

Plusieurs modes de jeu sont disponibles : le Grand Prix, le Time Trial et les courses personnalisées dont vous pouvez choisir les paramètres. Vous pouvez aussi décider la vitesse de la course : 50cc, 100cc, 150cc ou 200cc. La vitesse réelle du kart s’ajustera automatiquement.

L’autonomie des karts

Nintendo a annoncé que les karts peuvent rouler pendant environ 90 minutes, mais cela varie en fonction de plusieurs paramètres dont la vitesse de la course. Pour les recharger, comptez environ 3 à 4 heures.

L’espace recommandé pour les circuits de course

Pour profiter pleinement de Mario Kart Live : Home Circuit, Nintendo recommande 3 par 3,6 mètres carrés d’espace libre. Il n’est pas conseillé de se tenir à plus de 9 mètres de la Switch si vous voulez une connexion fiable et rapide entre la console et le kart. Plus vous être proche, mieux c’est.

Exemple d’un circuit dans un salon – Crédit Nintendo

Mario Kart Live : Home Circuit sera disponible le 16 octobre prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

Source : CNET