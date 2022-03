Mark Hamill réagit à la touchante interaction d’un fan, la vidéo

Mark Hamill en 2014 © Barry King, WireImage

Mark Hamill participe activement à la communauté Star Wars, interagissant avec les fans et partageant des informations sur les coulisses du tournage des films. Même si la plupart des apparitions de Luke récentes sont numériques et n’impliquent pas réellement des performances de Hamill, il reste aimé des fans de Star Wars, nouveaux et anciens.

Sur Twitter hier, il a répondu à la vidéo d’un cosplayer de l’acteur, qui, déguisé en Luke Skywalker lors d’un salon, répondait en langage des signes à un autre fan. Quelqu’un a tagué Mark Hamill avec la vidéo, qui a révélé qu’il ne s’agissait en fait pas de lui, mais d’un lukealike (jeu de mot pour look alike, sosie). Découvrez le tweet de Hamill ci-dessous.

Mark Hamill, toujours aussi proche de sa communauté

La vidéo, très touchante, présente en fait le cosplayeur Fluke Skywalker, qui joue fréquemment le rôle de Luke pour la Maison Ronald McDonald et d’autres œuvres caritatives. La ressemblance étonnante entre Fluke et Hamill aura trompé un certain nombre de fans avec la vidéo incitant beaucoup à partager leur amour de l’acteur de Star Wars et de ses bonnes actions.

Il faut dire qu’il est facile de comprendre pourquoi tant de gens pensaient que c’était en fait l’acteur de Star Wars. Tout y est : du costume à la barbe, il capture parfaitement l’allure de Luke dans Les Derniers Jedi. Ce n’est pas non plus comme si une telle interaction n’était pas caractéristique de Hamill, l’acteur ayant pris le temps à de nombreuses reprises d’interagir avec ses fans de Luke Skywalker dans divers hôpitaux à travers les États-Unis.

Son commentaire remet les pendules à l’heure et s’assure qu’il ne reçoit pas crédit à la place d’un autre. Mark Hamill démontre une fois de plus pourquoi il est tant aimé par ses fans, et pourquoi il est l’une des pierres angulaires de la franchise Star Wars.

Voici la vidéo.