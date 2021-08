The Mandalorian : pourquoi Luke Skywalker n’a-t-il pas la voix de Mark Hamill ?

La saison 2 de The Mandalorian a été marquée par l’apparition surprise de Luke Skywalker, mais celui-ci n’a pas la voix de Mark Hamill. En tout cas pas sa voix actuelle.

L’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian a laissé les spectateurs sans voix. L’apparition à l’écran d’un Luke Skywalker jeune, tel qu’on peut le voir dans Le Retour du Jedi, a fait sensation. Le Jedi est apparu de nouveau sous les traits rajeunis de Mark Hamill, acteur éternel de Luke Skywalker. Mais dans la version originale, le Jedi n’a pas la voix de Mark Hamill.

Crédit : Lucasfilm/Disney+

A 67 ans, il semblait compliqué que Mark Hamill reprenne son rôle de Luke, dans des évènements ne se passant que 5 ans après Le Retour du Jedi, sorti en 1983. Mais Lucasfilm tenait à faire apparaitre le personnage emblématique tel qu’il est dans la trilogie originale, dans un souci de cohérence.

La voix de Luke Skywalker a été analysée par un logiciel, puis reproduite spécialement pour les dialogues de The Mandalorian

Ainsi, la production a utilisé des techniques modernes pour « rajeunir » Mark Hamill à l’écran, le faisant apparaître beaucoup plus jeune. Lucasfilm a choisi cette option plutôt que d’opter pour un autre acteur. En parallèle, beaucoup de fans considèrent que l’acteur Sebastian Stan, très ressemblant au Mark Hamill des années 1980, pourrait endosser le rôle dans des productions futures.

Quoi qu’il en soit, il faut bien reconnaitre que le deepfake de l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian a fait son effet. Mais, comme la postlogie l’a démontré, la voix de Mark Hamill a beaucoup changé depuis Le Retour du Jedi. Il semblait donc compliqué de l’utiliser pour doubler un jeune Luke Skywalker. Ainsi, Lucasfilm a également utilisé une alternative pour la voix du héros.

La voix de Luke a été synthétisée via un logiciel appelé Respeecher. Elle a été reprise dans les épisodes de la trilogie originale, puis reproduite pour les dialogues de The Mandalorian. Une solution qui semble au final être la meilleure, puisque Mark Hamill, bien qu’ayant doublé de nombreux Star Wars, ne peut pas reproduire sa voix d’il y a 40 ans.

Reste à savoir si Luke Skywalker apparaîtra de nouveau dans la saison 3 de The Mandalorian. Et si oui, quelles techniques seront utilisées pour le remettre à l’écran. La nouvelle saison, qui pourrait arriver en 2022 sur Disney+, nous en dira plus à ce sujet.

Source : screenrant.com