Mark Zuckerberg annonce l’arrivée du casque VR Meta Quest Pro au mois d’octobre 2022

Lors du podcast de Joe Rogan du 25 août, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a officiellement déclaré que le prochain casque de réalité virtuelle de l’entreprise, que l’on connait pour l’instant sous le nom de code « Project Cambria » sortira dès la fin de l’année.

Oculus Quest 2 – Crédit : Facebook

Pendant le podcast, Mark Zuckerberg n’a pas révélé le nom exact du prochain casque VR de Meta, mais tout porte à croire que l’appareil mentionné est le projet Cambria, qui est en cours de développement depuis plusieurs années déjà.

Ce dernier devrait succéder directement au Meta Quest 2 sous le nom de Meta Quest Pro. On sait que Mark Zuckerberg mise beaucoup sur ce projet, qu’il espère être aussi important que la sortie du premier iPhone.

Que sait-on du prochain casque de réalité virtuelle de Meta ?

Bien que son nom n’ait pas été dévoilé, Zuckerberg a expliqué comment ce nouveau dispositif permettra aux utilisateurs « d’avoir une sorte de contact visuel dans la réalité virtuelle ». Le casque VR sera soi-disant capable de permettre à l’avatar d’une personne d’imiter ses expressions en temps réel, comme les froncements de sourcils, les sourires et autres comportements.

« Lors d’un appel vidéo, vous n’avez pas vraiment l’impression d’être là avec la personne. Pour moi, ce que la réalité virtuelle apporte, c’est qu’elle convainc vraiment votre cerveau que vous êtes là », a-t-il déclaré. Le casque sera alors doté d’une technologie assez avancée de suivi du regard, mais également des expressions faciales.

Meta s’efforce depuis plusieurs mois maintenant de rendre l’expérience du métavers aussi réelle que possible. Il est clair que le Quest Pro est beaucoup plus ambitieux que le Quest original, qui s’est déjà avéré être un solide appareil de réalité virtuelle. Comme son prédécesseur, on imagine que le Quest Pro sera également adapté aux jeux VR, et probablement bien meilleur grâce à une fiche technique améliorée. Le casque devrait toujours être autonome, ce qui vous permettra de l’utiliser sans brancher aucun fil à un ordinateur.

Pour l’instant, il n’y a pas encore de détails sur le prix, mais Zuckerberg a dit que ce serait une grande amélioration par rapport au Quest 2 pendant le podcast. Pour rappel, ce dernier est commercialisé à partir de 449,99 euros sur le site officiel de l’entreprise.

Source : Joe Rogan