Marvel : ces Pierres d’Infinité secrètes sont trop étranges pour le MCU

Les Pierres d’Infinité étaient l’élément clé du Marvel Cinematic Universe (MCU) pendant près d’une décennie. Détenues par Thanos, le super-vilain a finalement été vaincu dans Avengers : Endgame, qui a eu droit à une version rétrogaming. Avec ces dernières, le Titan fou a éliminé la moitié de toute vie dans l’univers avant d’être vaincu par les Avengers. Les Pierres d’Infinité ont ensuite été détruites, retirées ou remises à leur place dans la temporalité. Thanos, qui a déjà aidé Thor, n’est plus là. Mais dans les comics, d’autres Pierres d’Infinités que celles aperçues dans le MCU existent. Et elles sont beaucoup trop étranges pour être au cinéma.

La Gemme de l’Ego et son histoire beaucoup trop dense

Commençons par la Gemme de l’Ego renfermant l’essence de la déesse Némésis. Cette dernière se trouve dans l’Ultraverse, née dans les années 90. Lassée de son existence solitaire, la déesse décide de séparer son être dans plusieurs Gemmes dont celle de l’Ego. En 1995, Némésis renaît et tente de modifier l’univers avec ses pouvoirs. Mais les consciences dans les autres gemmes empêchent la déesse d’être au maximum de ses capacités. Les héros arrivent donc à détruire la Gemme de l’Ego. Avec une backstory aussi vaste, on doute que cet arc soit un jour adapté au cinéma dans le MCU. Sauf si de nombreuses coupes ont lieu.

D’autres Gemmes uniques existent dans l’univers Marvel

Deadpool a aussi eu sa propre Pierre ! – Crédit : Marvel

La Gemme de Mort est également connue des fans comme bon nombre d’éléments du comics. Un artefact qu’on imagine mal intégrer le MCU, l’arc de Thanos étant terminé. On trouve également d’autres Pierres d’Infinité sous forme de gag comme la Gemme du Rythme conçue par Loki dans le jeu Marvel Super Hero Squad : Le Gant de l’infini. Il existe également la Pierre de Construction permettant à son possesseur de concevoir n’importe quelle arme, apparue dans LEGO Guardians of the Galaxy: The Thanos Threat, court-métrage disponible sur Netflix.

Sans oublier la Gemme de Continuité détenue par Deadpool. Elle permet au héros de communiquer avec les auteurs et scénaristes de ses comics… Une nouvelle manière de briser le quatrième mur !

La quatrième phase du MCU se concentrant sur le multivers, la page des Pierres de l’Infinité est officiellement tournée.

