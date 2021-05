Marvel : Thanos a sauvé la vie de Thor

Thanos peut également aider les Avengers, de temps en temps… – Crédit : Marvel Studios

Thanos, c’est le grand méchant du Marvel Cinematic Universe (MCU) teasé pendant plus d’une décennie. Il aura fallu attendre Avengers: Endgame, qui a eu droit à une version rétrogaming, pour que le Titan soit vaincu. Désormais, la quatrième phase du MCU démarre avec deux séries déjà disponibles, WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+. Loki est également dans les cartons tandis que les spectateurs attendent Thor 4, Doctor Strange 2, Spider-Man 3 ou encore Black Widow. En attendant de découvrir le prochain grand ennemi des Avengers, retour sur un arc méconnu des comics. Un arc dans lequel Thanos sauve la vie de Thor…

Le Titan a utilisé une arme secrète pour affronter Thor

Thanos a utilisé un pistolet cosmique – Crédit : Marvel Comics

Thanos n’est pas né avec le MCU et a une longue histoire dans les comics. Père indigne, le Titan est notamment venu en aide à l’un de ses ennemis de toujours, Thor, membre des Avengers. Un événement survenu dans Silver Surfer # 88 par Ron Marz, Andy Smith, Tom Christopher, Ken Bruzenak et Evelyn Stein.

Dans ce comics, Thanos affronte Thor qui est devenu fou à cause de pouvoirs donnés par Odin qui ont corrompu son âme. Le Dieu Nordique inflige un énorme coup de Mjolnir dans le visage du Titan qui s’envole en dehors du champ de bataille. Thor est devenu incontrôlable, souhaitant même détruire Asgard et désormais ennemi de ses alliés de longue date. Convaincu d’être guidé par Valkyrie qui n’est que le fruit de son imagination, le Dieu Nordique s’empare de la Pierre du pouvoir.

Alors que Thor pense que Thanos est hors-jeu, ce dernier revient avec un énorme pistolet cosmique et l’utilise sans hésiter. Le Dieu Nordique est alors piégé dans une bulle qui l’immobilise malgré la Pierre du pouvoir. Thanos et les héros s’allient, amenant Thor à Asgard pour qu’Odin le libère de sa folie en pénétrant son esprit. Une fois libéré, le Dieu Nordique remercie Thanos de l’avoir sauvé…

Thanos est très puissant, même sans les Pierres de l’Infini

Même sans les Pierre de l’Infini, Thanos a prouvé qu’il était très puissant mais surtout rusé. Incapable de faire face à un Thor déchaîné, le Titan a utilisé une arme unique pour en venir à bout. Ce dernier a arrêté le Dieu Nordique à temps avant que Asgard ou les Avengers ne soient tous tués.

Source : ScreenRant