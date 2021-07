Marvel : 10 éléments que les fans de comics connaissent mais pas les spectateurs du MCU

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) cartonne depuis près d’une décennie. Loki est la dernière série de la quatrième phase sur Disney+ tandis que Black Widow amorce cette étape sur grand écran. Et si Marvel est si réputé aujourd’hui auprès du grand public, c’est grâce à ses adaptations très appréciées. Mais beaucoup ne se tournent pas forcément vers les comics pour autant. Et on peut comprendre : cet univers est vaste, fait de nombreuses ramifications et arcs qui ne peuvent être portés sur grand écran. L’occasion d’un retour sur ces 10 éléments connus des fans de bande dessinée mais pas forcément des spectateurs.

10/ Doctor Strange a fait naître les jumeaux de Wanda

Doctor Strange, en charge d’accoucher Wanda ! – Crédit : Marvel Studios

Si Doctor Strange est un docteur, comme son nom l’indique, on l’imagine mal mettre au monde jumeaux. Et pourtant ! Le héros a fait accoucher Wanda, la Sorcière Rouge, mais pas que. Doctor Strange a aussi aidé Jessica Jones et Luke Cage pour mettre au monde leur fille. On imagine mal une telle scène apparaître dans le MCU, il s’agit plus d’une bizarrerie des comics qu’autre chose.

9/ Clint Barton est un artiste de cirque

Clint Barton bossait autrefois dans un cirque – Crédit : Marvel Studios

Clint Barton n’a jamais eu une grande exposition dans le MCU, malgré sa présence depuis une décennie. Le personnage aura tout de même droit à sa propre série sur Disney+. Mais ce que peu de spectateurs savent, c’est que celui qu’on surnomme Oeil-de-Faucon a un passé en tant qu’artiste de cirque ! C’est même là l’origine du nom de celui maniant l’arc comme personne. Dans le MCU, sa version est plus basée sur l’univers Ultimate, avec une femme et des enfants.

8/ Le père de Nick Fury est Nick Fury

Nick Fury n’est autre que Nick Fury Jr – Crédit : Marvel Studios

Lorsque Marvel a repensé son univers classique, l’écurie s’est basée sur Samuel L. Jackson pour dépeindre Nick Fury. Un personnage appelé Nick Fury Jr dont le père est Nick Fury, tout simplement, lors de son introduction en 2012, l’année de la sortie du long-métrage Avengers. Un peu étrange…

7/ Captain America a rencontré Wolverine pendant la Seconde Guerre mondiale

Logan a croisé la route de Captain America dans les années 40 – Crédit : 20th Century Studios

Wolverine est un personnage culte au cinéma, joué par Hugh Jackson pendant près de 20 ans. Et un arc n’a pas été montré dans le MCU puisque Marvel Studios ne possédait pas encore les droits du personnage : le X-Men a rencontré Captain America. Cette rencontre a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Notons que Steve Rogers et Logan ont toujours eu un respect mutuel.

6/ Bucky et Natasha ont eu une liaison amoureuse

Black Widow et le Soldat de l’Hiver ont eu une romance secrète – Crédit : Marvel Studios

Les spectateurs du MCU ne le savent pas puisque cette romance n’a jamais été traitée. Natasha et Bucky, respectivement Black Widow et le Soldat de l’Hiver, ont eu une liaison dans les comics. Lorsque l’on sait que les personnages sont amnésiques et que Kevin Feige (dirigeant de Marvel Studios) est partant pour d’autres préquels… Peut-être verront-nous cet arc sur grand écran !

5/ Tony Stark a un frère gravement malade

Tony Stark n’est pas fils unique – Crédit : Marvel Studios

Tony Stark est mort en se sacrifiant dans Avengers : Endgame, qui a eu droit à une version rétrogaming. Et dans les comics, l’homme a un frère appelé Arno Stark. Ce dernier est gravement malade et ne peut survivre sans un support de vie artificiel. L’homme est surtout un véritable génie scientifique, autant que le Docteur Fatalis, Red Richards ou T’Challa.

4/ Hulk est immortel

Hulk peut survivre à l’humanité – Crédit : Marvel Studios

Les spectateurs du MCU savent que Bruce Banner a voulu se suicider, sans succès. Ces derniers savent également que son pouvoir de régénération est puissant. Mais beaucoup ignorent que le personnage est… immortel. On apprend dans Hulk : The End que l’illustre Avengers est le dernier humain dans l’univers dans un monde parallèle.

3/ Le Grand Maître et le Collectionneur sont plus puissants que dans le MCU

Deux personnages dont le pouvoir est immense – Crédit : Marvel Studios

En tant qu’Anciens, le Grand Maître et le Collectionneur sont des êtres au-delà de la simple existence des mortels. Ils sont immortels et ont survécu à de nombreux changements dans la galaxie. Mais dans le MCU, le traitement des personnages est plus léger. Les comics présentent des êtres bien plus puissants qu’au cinéma, capables de prouesses. Les Éternels pourrait bien faire revenir ces personnages.

2/ Les Asgardiens sont ressuscités après le Ragnarök

Les Asgardiens sont voués à renaître – Crédit : Marvel Studios

Thor : Ragnarök a été l’occasion de découvrir cet événement responsable de beaucoup de morts, dont celle d’Hela. Plusieurs dieux meurent encore et encore puisque l’événement est cyclique ! Les Asgardiens ont donc été ressuscités plusieurs fois, ce qui n’est pas montré dans le MCU.

1/ Roxxon est une multinationale maléfique

Roxxon est déjà apparu dans le MCU – Crédit : Marvel Studios

Roxxon est une multinationale dont le nom apparaît plusieurs fois dans le MCU. Mais cette dernière, apparue dans un récent comics, a des liens avec HYDRA et le programme du Soldat de l’Hiver. Le propriétaire de Roxxon, Aleksander Lukin, est un ancien haut gradé du KGB. Il a notamment contrôlé le Soldat de l’Hiver grâce à sa filiale Kronos, en collaborant avec Crâne Rouge.

Source : CBR