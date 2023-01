Marvel : devinez quelle série a écrasé toutes les autres en 2022

Nielsen vient de dévoiler son top 15 des séries les plus regardées en 2022. Et parmi les productions super-héroïques, ce n’est pas Marvel qui est en tête, bien au contraire ! Aucun show de l’univers n’est présent dans le classement. Alors quelle série de super-héros s’est emparée de la première place ?

Les super-héros connaissent un succès certain depuis plus d’une décennie. C’est l’univers cinématographique Marvel qui a ouvert la voie et l’année 2022 a été l’occasion de plusieurs séries sur Disney+. Moon Knight, Miss Marvel, Hawkeye ou encore She-Hulk, les fans ont eu le choix !

Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, Marvel n’est pas le grand gagnant des shows super-héroïques. Bien au contraire. C’est une satire du genre qui s’empare de la première place, autant dire un beau pied de nez à Disney !

Quelle série a écrasé l’univers Marvel en 2022 ?

Malgré une multitude de sorties en 2022, Marvel n’a pas su détrôner The Boys en termes de popularité selon des statistiques de Nielsen. L’ironie ? La série de Prime Video se moque ouvertement de Marvel (mais aussi de DC Comics) et leurs héros propres sur eux. Pour The Boys, ces humains dotés de pouvoirs sont des fascistes en puissance qui n’hésitent pas à abuser de leur supériorité. Violents, agressifs et odieux, un portrait peu flatteur en comparaison des personnages lisses de Marvel.

Comme le rapporte Nielsen, The Boys est dans le top 15 des séries les plus regardées en 2022. Mais c’est aussi la production super-héroïque numéro 1 parmi toutes celles parues l’an dernier, Marvel inclus.

The Boys a été regardé pas moins de 10,6 milliards de minutes visionnées ce qui lui vaut la 11ème place de la liste. Les Anneaux de Pouvoir arrive juste derrière. Pourtant, cette autre production Prime Video a un budget bien plus conséquent ! Tout contenu et genres confondus, Stranger Things est premier avec 52 milliards de minutes.

Marvel, un univers qui s’essouffle ?

Pour retrouver une série Marvel dans le classement Nielsen, il faut remonter en 2021. WandaVision s’était imposé en 14ème place, soit très proche de la sortie, avec 7,3 milliards de minutes. L’année 2022 ne semble pas avoir été une année brillante pour le studio qui a lancé la mode des super-héros. Désormais, les spectateurs préfèrent se moquer d’eux en regardant des séries comme The Boys !

Concernant les séries Marvel de 2022, aucune n’apparaît dans le top de Nielsen ! Un signe de l’essoufflement de l’univers cinématographique Marvel ?