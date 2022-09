The Boys saison 4 : casting, date de sortie, dernières actus… tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine saison

Au fil des saisons The Boys (adaptation de la bande dessinée américaine du même nom) s’est imposée comme l’une des meilleures séries d’Amazon Prime Vidéo. Elle vient d’être rejointe par Les Anneaux du Pouvoir, la nouvelle star du géant américain.

Les Super-héros présents dans la série (alias les Supes), loin de l’image véhiculée par Marvel ou DC Comics, sont dans leur grande majorité psychopathes, pervers, racistes, égocentriques et dans le meilleur des cas terriblement lâches. Ils sont gérés par Vought International une multinationale qui se charge de marketer au mieux leur image dans un but purement financier. Face à ses super-héros dévoyés, The Boys un groupe de quelques personnes mené par Billy Butcher (incarné par Karl Urban) décide d’organiser la résistance.

A la tête des Supes on trouve Homelander, personnalité particulièrement flippante car en plus de ses idées nauséabondes doublées d’une paranoïa très prononcée, il est le plus puissant de tous (c’est l’équivalent de Superman) et n’hésite pas à détruire tous ceux qui osent lui résister. Le créateur de la série n’avait d’ailleurs pas hésité à réagir quand certains partisans de Trump s’étaient déguisés en Homelander, estimant qu’ils n’avaient rien compris à la série.

The Boys s’inscrit dans le registre de la violence à haute dose et l’hémoglobine y coule à flots. Les scènes de sexe sont également de la partie avec notamment l’Herogasm (épisode 6 de la saison 3) sorte d’orgie de super-héros pendant laquelle The Deep (super-héros qui communique avec les poissons et autres animaux aquatiques) a une relation sexuelle avec une pieuvre. Mais la série n’hésite pas à mélanger sexe et gore dans la même séquence. Alors qu’un Supe, Termite (une référence à peine voilée à Ant-man), provoque l’excitation de son partenaire en pénétrant dans son pénis, il ne peut retenir un éternuement qui se conclu par une explosion de parties génitales.

Date de sortie de la saison 4 de The Boys

Le tournage a déjà commencé comme le confirme ce tweet d’Eric Kripke qui est le créateur de la série mais aussi l’un des scénaristes, réalisateurs et producteurs.

Dans la photo qu’il a postée, on voit toute l’équipe des Boys en train de jouer au Backgammon. Un moment de détente entre 2 scènes ? Si le timing est respecté, la saison 4 devrait être diffusée l’été prochain. La saison 3 a été diffusé à partir de 3 juin 2022 avec l’arrivée des 3 premiers épisodes puis au rythme d’un nouvel épisode toutes les semaines.

Ce que l’on sait déjà

A la fin de la saison 3, Homelander est toujours invaincu et le chef des Boys n’a plus que quelques mois à vivre. S’annonce également une bataille électorale pour la présidence américaine où Victoria Neuman (une Supe qui cache ses pouvoirs) est en lice pour la vice-présidence suite au décès (non-accidentel) du candidat originellement prévu.

Dans un post Instagram, on voit karl Urban poser devant une affiche du Homelander et un slogan « Saving America ». Un message visant à rassurer la population après la terreur inspirée par le retour de Soldier Boy et les révélations de Stella qui quitte Vought International pour rejoindre The Boys.

Le casting et les nouveaux personnages de The Boys

De Walking Dead à The Boys

L’on retrouvera quasiment tous les acteurs de la saison 3 mais quelques nouveaux venus sont attendus et notamment Jeffrey Dean Morgan qui interprète Negan dans Walking Dead (personnage va avoir son propre spin-off, Walking Dead : Dead City).

Son rôle dans The Boys n’a pas été précisé mais au vu de l’affiche déjà dévoilée, on peut supposer qu’il sera du côté des Boys. Il est d’ailleurs le seul à rigoler sur l’affiche ce qui peut laisser présumer d’un certain niveau de dinguerie pour son personnage.

L’équipe de The Boys rejointe par Jeffrey Dean Morgan (Negan dans Walking Dead).

Le fils de Homelander va s’imposer

Ryan, le fils que Homelander a eu avec Becca (l’ex-femme de Butcher) devrait prendre de l’ampleur car l’acteur qui l’incarne (Cameron Crovetti) est indiqué comme présent au casting de la saison 4 de façon régulière. Si l’on en croit le dernier épisode de la saison 3, il semble prêt à basculer entièrement du côté de Homelander. Une mauvaise nouvelle pour l’équipe des Boys car il s’annonce très puissant même s’il est encore un peu jeune pour vraiment maitriser parfaitement tous ses pouvoirs.

Ryan incarné par Cameron Crovetti dans The Boys.

Le retour de Teddy Stillwell

Dans la Saison 1, Madelyn Stillwell incarne la vice-présidente de Vought mais disparait assassinée par Homelander laissant derrière elle un enfant lui aussi doté de super pouvoirs. On ne l’avait pas revu depuis. Mais dans la saison 3, alors que Hughie se rend à Red River, un institut qui appartient à Vought et qui accueille des Supes orphelins, il croise Teddy Stillwell, le fils de Madelyn. Cette soudaine réapparition peut laisser supposer que l’on va revoir l’enfant très bientôt.

Deux nouveaux super-héros

Deux nouveaux Supes vont également faire leur entrée : Valorie Curry qui incarnera Firecracker et Susan Hayward Sister Sage. On n’en sait pas plus car ces personnages n’existent pas dans le comics.

Les spin-offs de The Boys

Gen V

Un nouveau spin-off de The Boys, dont le titre devrait être Gen V (pour Varsity ou Université en français) devrait faire son entrée en 2023. Des images prises au Canada par un « voisin » ont d’ailleurs laissé entrevoir un des lieux de tournage. On y voit notamment des affiches publicitaires mettant en avant A-Train et confirmant qu’il existe bien des liens avec The Boys.

Eric Kripke officie en tant que producteur exécutif de Gen V. Il confirme qu’il y aura des croisements entre les deux programmes, des enjeux de la saison 3 étant intégrés dans le spin-off à l’instar de la campagne présidentielle et du retour inattendu de Soldier Boy.

On devrait retrouver l’ambiance et le ton très caustique de la série. Certains y verront une parodie à peine voilée des X-Men et de l’Institut Xavier.

The Boys Presents : Diabolical

Premier spin-off à avoir vu le jour The Boys Presents : Diabolical est une série animée d’anthologie en 8 épisodes. Chaque épisode est indépendant des autres mais tous se situent dans l’univers de The Boys.