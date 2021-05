Marvel dévoile les titres de Black Panther 2 et Captain Marvel 2

Marvel continue d’en dévoiler un peu plus sur les prochains films très attendus de la phase 4. Cette semaine, le studio a révélé les titres de Black Panther 2 et Captain Marvel 2.

Black Panther 2 est en préparation depuis quelque temps maintenant. Suite au tragique décès de son acteur principal Chadwick Boseman, les scénaristes ont en effet dû retravailler le scénario. Et le film a désormais un titre.

Black Panther (Chadwick Boseman) dans Avengers : Infinity War – Crédit : Marvel Entertainment

Black Panther, premier super-héros noir de l’Histoire, est devenu un véritable symbole après la sortie du premier film en 2018. Le Wakanda, pays fictif puissant et technologiquement très évolué, célèbre également la grandeur du peuple africain. Pour la suite de Black Panther, Marvel a donc choisi un titre à la signification très forte pour la Panthère Noire et son royaume.

Le titre du prochain Black Panther sera : Wakanda Forever. Dans le premier film, les guerriers Wakandais prononcent la phrase « Wakanda pour toujours ! » avant de se battre. T’Challa reprend également ce salut dans Infinity War, avant de combattre Thanos. Ce titre est donc un hommage parfait au peuple Wakandais, mais aussi au disparu Chadwick Boseman. Après son décès, les fans et les proches de l’acteur avaient d’ailleurs massivement repris cette devise sur les réseaux sociaux. Marvel a fait le choix de ne pas remplacer Boseman. Le scénario de Black Panther 2 a été révisé, et d’après les rumeurs, c’est la princesse Shuri, sœur de T’Challa, qui devrait prendre la relève. Le studio n’a cependant pas confirmé cette information, et ce titre ne donne pas plus d’indices sur l’intrigue.

Captain Marvel 2 devient The Marvels

Marvel a également révélé le nouveau titre du prochain Captain Marvel. Carole Danvers sera entourée dans cette suite de Monica Rambeau, introduite dans WandaVision. Elle fera également équipe avec une autre héroïne qui fera ses premiers pas dans le MCU, Kamala Khan, alias Miss Marvel. Cette dernière aura d’ailleurs bientôt droit à sa propre série Disney+. Le titre Captain Marvel 2 devient donc The Marvels. Le tournage du film devrait commencer en mai prochain, et sa sortie est prévue pour novembre 2022. Black Panther : Wakanda Forever devrait sortir quant à lui en juillet 2022.

