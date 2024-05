Marvel exige qu’Instagram révèle l’identité du leakeur de Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World ne doit pas sortir avant février 2025, pourtant un compte Instagram publiait la semaine dernière des images tirées du futur film Marvel. L’entreprise cinématographique prend des mesures drastiques pour découvrir l’auteur de la fuite.

Crédit : Marvel

La semaine dernière, des images de Captain America: Brave New World, apparaissaient en ligne. La fuite, publiée dans une story Instagram par un leakeur spécialiste de Marvel, semble inquiéter le studio et sa maison-mère, Disney. Les avocats du géant du cinéma exigent maintenant que le réseau social appartenant à Meta révèle l’identité de l’auteur de cette fuite.

Captain America: Brave New World apparaît dans une story Instagram

Captain America: Brave New World n’est pas censé sortir avant le 12 février 2025 en France, dans un peu moins d’un an. Pourtant le compte Instagram “CanWeGetSomeToast” publiait la semaine dernière des images du prochain film Captain America. CanWeGetSomeToast est habitué des rumeurs et relaie régulièrement les fuites sur les films de super-héros, mais cette fois-ci c’était visiblement trop pour Disney.

Torrentfreak rapporte que MVL Film Finance, une société qui gère la propriété intellectuelle de Marvel, a saisi la justice en Californie. Via une requête DMCA (Digital Millenium Copyright Act), l’entreprise demande qu’Instagram identifie la ou les personnes qui se cachent derrière CanWeGetSomeToast. C’est par le même mécanisme légal que Nintendo avait exigé que Discord révèle l’identité de l’auteur d’une fuite de Zelda.

CanWeGetSomeToast avait pourtant pris le soin de publier le leak via une story, disparue au bout de 24 heures. De quoi rester discret et montrer sa bonne volonté quant à ne pas laisser les images en ligne. Peu importe pour le département légal de Disney.

Dans la demande déposée au près du tribunal, Matthew Slatoff, Vice-président de la sécurité mondiale et de la protection du contenu chez Marvel, demande qu’Instagram partage toute information susceptible d’aider à identifier l’identité du ou des auteur de la fuite :

Noms

Adresses physiques

Adresses IP

Numéros de téléphone

Adresses électroniques

Informations de paiement

Marvel est exhaustif et ne laissera pas passer la fuite. Captain America: Brave New World doit relancer le MCU alors que 3 gros films ont été annulés en mars. Après 10 ans de règne au box-office, les super-héros ont moins la cote auprès du public et la catastrophe de Madame Web l’a bien prouvé. Désormais, seule une grosse franchise comme Captain America peut sauver les meubles. Une telle fuite n’est donc pas tolérable pour l’entreprise.

Instagram n’a pas encore répondu à la requête. En cas de refus, une bataille judiciaire s’ouvrira alors devant le juge. Ce ne serait pas la première fois que Marvel irait devant un tribunal pour démasquer l’auteur d’une fuite : l’entreprise avait déjà demandé à Google et Reddit à identifier les auteurs de la fuite de Ant-Man et la Guêpe 3.