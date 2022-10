Marvel : Elizabeth Olsen révèle sa scène la plus embarrassante à tourner

Elizabeth Olsen campe le rôle de Wanda Maximoff dans le MCU. Interrogée par Variety, elle dévoile quelle est la séquence la plus embarrassante qu’elle a dû jouer.

Wanda © Marvel Studios

Après avoir fait des ravages dans Doctor Strange 2, il est fort possible que Wanda Maximoff soit toujours en vie malgré sa mort apparente, assure Kevin Feige. Alors que le doute plane, son interprète Elizabeth Olsen s’est prêtée au jeu de l’interview dans les colonnes de Variety. Elle a notamment évoqué la séquence de tournage la plus gênante à laquelle elle a dû se plier dans le MCU.

L’actrice se souvient ainsi de la scène d’Avengers: Infinity War où elle doit faire éclater la Pierre de l’Esprit nichée sur le front de Vision afin d’empêcher Thanos de s’en emparer. Un effort qui sera vain puisque le Titan Fou utilisera ensuite la Pierre du Temps pour reconstituer l’androïde et extraire lui-même la fameuse Pierre. Il claquera ensuite des doigts avec son gantelet complété, faisant disparaître la moitié des êtres vivants de l’univers.

À lire > Marvel explique enfin comment fonctionne l’après-vie dans Infinity War et Endgame

MCU : Elizabeth Olsen évoque une scène ardue à tourner

Tourner une telle scène aussi cruciale pour la survie du monde a été très embrassant pour Olsen. « Parce que tu es comme – [elle tend la main] ‘Ugh, je fais ça en public’. J’ai une main tendue qui arrête quelque chose avec de l’énergie. Et puis mon autre main extrait cette fausse chose de ce visage pointillé. Et c’est douloureux et émotionnel ». L’actrice confie ainsi avoir eu du mal à coïncider ces deux actions : libérer une charge dramatique intense tout en réalisant un geste qui ne ressemble à rien sans CGI.

Qui plus est, elle a aussi improvisé, chose qu’il est difficile de faire dans une scène aussi décisive pour l’intrigue. « Mais ça faisait aussi du bien, parce qu’à ce moment-là, nous nous soutenions vraiment avec Paul [Bettany]. C’était l’une des dernières scènes que nous avons tournées. Je me sentais vraiment à l’aise à l’idée d’improviser avec lui. Nous essayions de trouver le bon rythme, les frères Russo nous guidant. Et puis, une fois que c’était fini, c’était un immense soulagement« .

Dernièrement, Elizabeth Olsen a démenti les rumeurs affirmant qu’elle participerait à la seconde saison de House of the Dragon.

Source : Variety