House of the Dragon : Elizabeth Olsen (Wanda) évoque sa présence dans la saison 2

La star du Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen, a souhaité revenir sur rumeurs selon lesquelles elle serait en pourparlers pour rejoindre le casting de House of the Dragon pour la deuxième saison de la série.

Elizabeth Olsen / Wanda Maximoff © Marvel Studios

Elizabeth Olsen a récemment répondu aux spéculations selon lesquelles elle serait en lice pour apparaître dans la saison 2 de House of the Dragon qui, pour rappel, présentera un casting totalement différent. Cela fait plusieurs mois que les rumeurs vont et viennent à ce sujet et la célèbre actrice, qui incarne Wanda dans le MCU, a souhaité les balayer d’un revers de main.

Elizabeth Olsen revient sur les rumeurs de son casting dans House of the Dragon

Malheureusement pour ses fans, Elizabeth Olsen a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait rencontré HBO à propos de rejoindre la distribution artistique de la célèbre série fantastique, lors d’une interview avec ET.

« Je ne sais pas comment des rumeurs comme celle-là ont commencé et comment les gens peuvent penser qu’elles sont légitimes », a-t-elle un peu froidement déclaré au micro de nos confrères, tout en reconnaissant qu’elle aurait bien aimé en faire partie. « Mais non, je n’ai absolument rien entendu à ce sujet » a-t-elle ajouté en rigolant (un peu jaune). Pour rappel, l’actrice avait déjà auditionné pour Game of Thrones, sans succès. Qu’il s’agisse d’un mensonge pour ne rien divulguer ou non, ça, nous le verrons bien.

Même si Olsen ne devrait pas arriver à Westeros de sitôt, la distribution artistique de House of the Dragon a déjà bien changé. Les stars Milly Alcock et Emily Carey ont été notamment remplacées par des actrices plus âgées dans l’épisode 6. Le co-showrunner Ryan Condal a depuis révélé qu’il n’était actuellement pas prévu pour Alcock ou Carey de reprendre leurs rôles dans les futurs épisodes.

Les sauts dans le temps de House of the Dragon font partie de ses aspects les plus polarisants et ça, HBO le sait bien. En revanche, le co-showrunner a expliqué que d’autres réseaux auraient probablement hésité face au récit tentaculaire et au rythme délibéré de l’émission, qui, selon lui, étaient tous deux cruciaux pour décrire la guerre générationnelle décrite dans le roman source Feu et Sang.