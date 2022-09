Wanda Maximoff n’est peut-être pas morte, selon le boss de Marvel

La Sorcière Rouge © Marvel Studios

Wanda Maximoff avait ouvert la phase 4 du MCU avec la série WandaVIsion qui n’aura pas le droit à une saison 2. Elle s’est ensuite mué en antagoniste dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness où elle traque America Chavez capable de générer des portails à travers le multivers. Un pouvoir qu’elle convoite pour retrouver ses enfants Billy et Tommy coincés dans un autre univers.

À la fin du film (attention spoilers), Wanda prend conscience de sa noirceur et s’efforce de détruire tous les Darkhold. Il semble alors qu’elle se sacrifie pendant le processus alors que le mont Wundagore s’effondre sur elle. Cependant, Kevin Feige vient de révéler que sa mort n’était pas forcément actée. « Je ne sais pas si nous l’avons vue sous les décombres. J’ai vu la montagne s’effondrer et un petit éclair rouge. Je ne sais pas ce que cela signifie », souligne avec malice le boss de Marvel dans les colonnes de Variety.

Wanda a-t-elle survécu ?

Comme nous l’anticipions déjà en mai dernier, il est fort possible que Wanda Maximoff ait survécu dans Doctor Strange 2. Une autre itération du personnage pourrait être toujours en vie sur Terre-838. Il est aussi possible qu’elle ait aspiré le pouvoir du Darkhold pour ressusciter. « Il y a encore bien d’histoires à explorer. Nous n’avons toujours pas abordé bon nombre de ses principales intrigues tirées des comics », a déclaré Feige avant d’ajouter : « Tout est possible dans le multivers ».

« Je suis vraiment curieuse de savoir comment nous allons avancer. Mais je crois que nous allons vers quelque chose de grand », expliquait il y a quelques mois Elizabeth Olsen, l’interprète de Wanda. Elle semble ainsi prête à continuer ses aventures dans le MCU. Les fans espèrent même un film solo centré sur le personnage dont le potentiel narratif est encore loin d’être épuisé.

