Moon Knight : Marvel explique comment fonctionne l’après-vie dans Infinity War et Endgame

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu Moon Knight sur Disney+.

Disponible depuis quelques semaines sur Disney+, la série Moon Knight de Marvel a introduit un nouveau super-héros dans le MCU. Moon Knight, de sa véritable identité Marc Spector, souffre d’un trouble dissociatif de l’identité depuis sa rencontre avec le dieu égyptien de la Lune, Khonshu, qui lui a sauvé la vie.

La déesse Taweret avec Marc Spector et Steve Grant dans Moon Knight – Crédits : Marvel / Disney+

Grâce au multivers du MCU, Marvel peut éclaircir des zones d’ombres des œuvres précédentes. Avec Moon Knight, les studios Marvel ont donc expliqué comment fonctionne le monde de l’âme, ou Soul World en anglais, d’Avengers : Infinity War et d’Avengers : Endgame. La nouvelle série Marvel a également introduit la Douât, l’au-delà de la mythologie égyptienne. La déesse hippopotame Taweret explique que la Douât est « une vie après la mort. Pas la vie après la mort ». Elle fait partie des « nombreux plans intersectionnels de conscience non attachée ».

Le MCU contient plusieurs versions de l’après-vie dans Moon Knight, Infinity War, Endgame et Black Panther

En fait, le MCU contient plusieurs versions de l’au-delà. Moon Knight fait notamment référence au plan ancestral de Black Panther. Pour Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, l’après-vie est le monde de l’âme. Thanos et Iron Man s’y sont retrouvés séparément après leur claquement de doigts respectif. Tony Stark aurait pu survivre aux pierres d’Infinité dans Endgame, mais il s’est sacrifié avec son claquement de doigts. Quant à Thanos, le super-héros Adam Warlock a déjà réussi à l’emprisonner dans le monde de l’âme dans les comics Marvel. En effet, le super-vilain est plus facile à tuer dans les comics.

Les studios Marvel ont donné peu de détail sur le monde de l’âme d’Infinity War et d’Endgame, mais ils l’ont appelé « station de cheminement ». Il s’agit d’une sorte de lieu d’introspection qui permet à ses visiteurs déjà morts ou en train de mourir de revenir sur leur vie et les évènements majeurs qu’ils ont connus. L’au-delà fonctionne également de cette manière dans Moon Knight. Dans la série Moon Knight, Marc Spector et son alter Steve Grant doivent ainsi revivre certains des moments les plus traumatisants de leur vie.

Enfin, nous ne savons pas exactement combien de versions de l’au-delà il y a dans le MCU en plus de la Douât de Moon Knight, du plan ancestral de Black Panther et du monde de l’âme d’Infinity War et d’Endgame. Apparemment, chaque après-vie a son propre fonctionnement. Dans Black Panther, les Wakandans peuvent renouer avec leurs ancêtres tandis que le monde de l’âme permet d’accepter ses regrets. Quoi qu’il en soit, Marvel va probablement revenir plus en détail sur les différents mondes après la mort du MCU.

Source : Screen Rant